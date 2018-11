A Rangadó.hu információi szerint – ami egybecseng a csakfoci.hu értesüléseivel – Willi Orbán után újabb honosítás előtt áll a magyar válogatott, a Mol Vidi FC játékosa, Loic Nego ugyanis hamarosan magyar állampolgár lesz – írja a lap "Willi Orbán után Loic Nego is magyar válogatott lehet" című cikkében.

Íme a "magyar" válogatott:

A Rangadó úgy tudja, a védelem és a középpálya jobb oldalán is bevethető "francia" (attól volna francia, hogy Párizsban született - Mickey-jelenség -, amúgy a Karib-térség a természetes hazája - a szerk.) labdarúgó honosítási kérelmét már beadták, nemsokára pont kerülhet az ügy végére, és a "fehérvári" játékos leteheti az állampolgári esküt. Ebben az esetben pedig a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is számíthatna a szolgálataira. Feltéve, ha nem meszelik el, ahogy éppen most az UEFA.