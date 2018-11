Anyaország :: 2018. november 8. 21:32 ::

Már megint bántották a CEU-t

A Közép-európai Egyetem (CEU) visszautasítja a Magyar Idők csütörtöki cikkében közölt "pontatlanságokat"; az egyetem szerint az Egyesült Államokban található Bard College-dzsal közösen működtetett oktatási programmal teljesítik a felsőoktatásról szóló törvény módosításának feltételét a származási országban folytatott oktatási tevékenységről.

A CEU csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleményében arra reagált, hogy a Magyar Idők egy, a birtokába került hangfelvételre hivatkozva azt írta: semmilyen közös posztgraduális képzést nem indított a Közép-Európai Egyetem a Bard College-dzsal (BC). A lap közölte: a felvételen a BC mesterképzésért felelős tanulmányi osztályának vezetője, Janet ­Stetson arról tájékoztat egy hallgatót, aki a BC-n futó és jövőre induló CEU-s képzésekről érdeklődik, hogy a CEU-nak nincs mesterdiplomát adó képzése a Bard College-on, és azon kívül sem indított semmilyen képzést Amerikában.

Az egyetem közleményében megismételte: az oktatási kérdésekben illetékes intézmény, New York állam oktatási hivatala többször megerősítette a program regisztrációjának és jóváhagyásának tényét a magyar hatóságokkal folytatott hivatalos levelezésben. A leveleket a CEU korábban több alkalommal nyilvánosságra hozta.

Idézték a CEU elnök-rektorát, aki szerint az említett cikk "rosszindulatú kísérlet a CEU ellehetetlenítésére, amely egyúttal az amerikai hatóságokat is rossz fényben tünteti fel", hiszen többször megerősítették, hogy az egyetem oktatási tevékenységet végez az Egyesült Államokban. Michael Ignatieff hangsúlyozta: "ennek a lejárató kampánynak véget kell vetni. A CEU már egy éve megfelel a törvényeknek. A magyar kormány teszi lehetetlenné a helyzet megoldását."

Arra is felhívták a figyelmet, hogy idén áprilisban magas rangú magyar tisztségviselők küldöttsége látogatta meg az egyetem New York állambeli oktatási helyszínét, ott járt az akkori felsőoktatásért felelős államtitkár, Palkovics László, valamint a Magyarország és New York állam közötti tárgyalásokért felelős miniszterelnöki megbízott, Altusz Kristóf is. Saját szemükkel is meggyőződtek arról, "és egyértelműen meg is erősítették", hogy a CEU oktatási tevékenységet folytat New York államban - tették hozzá.

Kiemelték: az egyenlőtlenségek vizsgálata című, oklevelet nyújtó képzésben részt vevő CEU-s diákok azután kapnak diplomát, hogy Budapesten befejezték tanulmányaikat. Az oklevelet nyújtó képzések "a Magyar Idők állításával szemben" gyakran képezik a mesterképzések részét az amerikai egyetemeken.

Úgy folytatták: az oklevelet nyújtó program elindítása óta a CEU kiterjesztette a New York-ban végzett oktatási tevékenységeit. Ebben a szemeszterben a CEU nemzetközi kapcsolatok szakának másodéves mesterszakos hallgatói New Yorkban a CEU oktatóitól tanulnak, és nemzetközi szervezetek gyakornoki programjaiban vesznek részt. Ezek a hallgatók az amerikai diplomájukhoz szükséges krediteket is szereznek a képzés során.

Jelezték továbbá: a CEU a Bard College-dzsal közösen cserediák-programot is működtet, amelyben amerikai diákok érkeznek a CEU-ra. A program több éve tart, és nem összetévesztendő az egyenlőtlenségek vizsgálata című oklevelet nyújtó képzéssel, amelyet New York államban a CEU diákjainak indítottak. "Sajnálatos módon a Magyar Idők összekeverte a két programot" - áll a közleményben.

(MTI)