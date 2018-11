A Házszabály 6. §-a lehetővé teszi, hogy frakciónak nem minősülő (így pénzügyi forrást sem jelentő) képviselői csoportot hozzanak létre az Országgyűlés tagjai, így a Mi Hazánk Mozgalom négy képviselője megalakította azt. A Mi Hazánk országgyűlési képviselői csoportjának vezetését Dúró Dóra látja el, helyettese Fülöp Erik, a csoport szóvivője pedig Apáti István lett - írja közleményében a Mi Hazánk Mozgalom frissen megalakult országgyűlési képviselői csoportja. Alább a folytatás.





A Mi Hazánk országgyűlési képviselői Toroczkai Lászlóval, a párt elnökével

A parlamenti képviselői csoport létrehozásával azt is szeretnénk kifejezni, hogy immáron nem négy magányos harcosként, hanem egységet alkotva végezzük munkánkat, és jelenítjük meg a Mi Hazánk nemzeti, a haza érdekét minden elé helyező politikáját. Munkánkban a legfőbb irányadó szempontnak tekintjük, hogy ami a nemzet érdeke, azt támogatjuk, ami pedig azzal ellentétes, azt ellenezni fogjuk, bárki nyújtja is be a javaslatot. Ezért jelszavunk: Csak a nemzet!