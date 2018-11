Anyaország, Videók :: 2018. november 10. 15:51 ::

Az MSZP megszülte legújabb kormányváltó csodafegyverét

Már szinte biztos, hogy közös listával vág neki a jövő májusi európai parlamenti választásnak az MSZP és a Párbeszéd. A szándék már eddig is ismert volt, szombaton viszont a szocialisták országos választmánya hivatalosan is döntött erről. Már csak a Párbeszéd hasonló határozatát kell megvárni, Karácsony Gergely társelnök elmondása szerint vasárnap lesz az ezt megvitató taggyűlésük.

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke a választmányi ülés szünetében tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy ők az Európa-párti erők szövetségét hoznák létre, amelybe várnak másokat is. Az nem derült ki, hogy pontosan kiket, csak annyi hangzott el, hogy azokat, akik hasonlóan gondolkoznak, pártokra, civil szervezetekre és közéleti személyiségekre is nyitottak. Még azt is tiszteletben tartják, ha más pártok önálló listával vágnak neki a bő fél év múlva esedékes voksolásnak, mert ez – Tóth Bertalan szerint – nem jelenti azt, hogy ne folytathatnának közös küzdelmet a minél nagyobb részvételért, illetve, hogy „az Európa-párti képviselők többségbe kerüljenek itthon is a fideszes képviselőkkel szemben”. A tájékoztatón az derült ki, hogy a magyar pártok közül a Fideszen kívül a Jobbikot tartják olyan erőnek, amely nem az Európai Unió egységességében érdekelt, így rájuk nem számítanak.

Az egyelőre még nem dőlt el, hogy a várhatóan közös MSZP–Párbeszéd EP-listán kik és milyen sorrendben szerepelnek majd, erről január végén lehet döntés. Az is csak később fog kiderülni, hogy mekkora összeget költenek majd a kampányra. A szimbólumuk viszont már elkészült: egy elfordított szív, amelyben a HU és az EU betűpáros együtt látható. – Európa szíve Magyarország, Magyarország a szívébe fogadja Európát – így magyarázta ezt Tóth Bertalan.

Kunhalmi Ágnes, a szocialisták választmányának elnöke beszélt arról is, hogy a választmány döntésének értelmében kiállnak a CEU oktatóiért és hallgatóiért. Egyúttal egy sajátos flashmobsorozatot is indítottak: azt kérik a hallgatóktól és diákoktól, hogy álljanak fel az iskolájukban egy percre, akár előadás közben, ezt pedig vegyék fel mobiltelefonjukkal és osszák meg - írja a Magyar Hang.