2018. november 15. 20:01

Kálmán Olga és Havas Henrik a Jobbik tévéjén tér vissza

Saller néven új közéleti műsor indul az N1TV-n, az első adásban többek között Kálmán Olga és Havas Henrik fognak szerepelni.

Az első Saller-adást pénteken 18 órától láthatjuk az N1TV online csatornáin. A vitaműsor első vendégei Kálmán Olga, Havas Henrik, Bencsik Gábor, Para-Kovács Imre (egyenesen a Heti Hetesből jön a ballib zsidó - a szerk.), Gulyás Balázs és Balogh Gábor lesznek, a műsorvezető pedig Perjés Zoltán

A debütáló adásban a vendégek a jelenlegi kultúrkampffal, a macedón miniszterelnök menekültkérelmi ügyével és a kilakoltatásokkal is foglalkozni fognak. A leírás szerint a műsorból az is kiderül majd, hogy "miért is létezik két Magyarország".

(HVG)

