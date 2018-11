Anyaország, Extra :: 2018. november 17. 10:00 ::

A Jobbik politika helyett más téren tehetséges gyakornokjelöltjei fényképes castingon vettek részt

A párt „prostitúciós jellegű” gyakornoki programjának megújításáról beszélt korábban Stummer János alelnök, Volner János szerint nem véletlen, hogy ezt a kifejezést használta.

„Voltak tehetséges emberek a Jobbik gyakornoki programjában, de felvettek sok olyan fiatal hölgyet, akikre ez nem volt igaz, arra viszont nem emlékszem, hogy bármelyikük előnytelen külsejű lett volna” – mondta a Magyar Időknek a Jobbik-frakcióból kizárt, a pártból önként távozó Volner János.



A szereposztó dívány persze csak költői túlzás

A „prostitúciós jellegű” szókapcsolat mindössze egy kampánybeszédben elhangzott költői túlzás – mondta szintén a Magyar Időknek Stummer János, a Jobbik alelnöke, amikor arról kérdezték, mire gondolt akkor, amikor az alelnökjelölti beszédében többek közt pártja fizetett alkalmazotti körének felülvizsgálatáról és gyakornoki programjának megújításáról beszélt. A politikus akkor kijelentette, hogy a becsületesen dolgozóknak nagyobb megbecsülés, lustáknak pedig lapulevél jár. Úgy fogalmazott: „Felszámoljuk a Jobbik gyakornoki programjának prostitúciós jellegét, a helyi tagozatokban feltűnő tisztességes fiatalokat pedig nem elüldözzük, hanem segítjük az előmenetelüket.”

Stummer nem véletlenül használta a fenti kifejezéseket – mondta a lapnak Volner János, a Jobbikból kilépő volt alelnök, aki egy korábbi Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Nem engem kísérgettek semmihez nem értő, de piszok jól fizetett, miniszoknyás kolleginák.” Természetesen voltak tehetséges, jól képzett fiatalok a gyakornokok és a jelöltek közt, de sokszor nem őket, hanem olyan fiatal hölgyeket vettek fel, akikről ezt nem volt elmondható – jegyezte meg. „A felvételi része volt a fényképes casting is, és azok közül, akiket felvettek, egyetlen előnytelen kinézetű hölgyre sem emlékszem” – idézte fel a politikus.

A gyakornoki program leglelkesebb hívei Bana Tibor elnökségi tag, Farkas Gergely, az ifjúsági tagozat korábbi elnöke és Vona Gábor voltak – mondta. Hozzátette, a gyakornokok egy részét aztán alkalmazta is a Jobbik, olyanokat is, akik nem voltak tagok, vagy csak később léptek be a pártba. „Többször szült bérfeszültséget, hogy a régi Jobbik-tagok kevesebbet kerestek, mint az újonnan felvettek” – fogalmazott.

(MI nyomán)

