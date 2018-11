Anyaország :: 2018. november 23. 08:33 ::

Orbán a Gruevszki-ügyről: az ember tisztességesen bánik a szövetségeseivel

Orbán Viktor a közrádióban adott szokásos péntek reggeli rádióinterjújában ismertette álláspontját a hazájában jogerősen elítélt, de a magyar kormány segítségével Budapestre szökött, és menekültstátuszt kapott volt macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki ügyében.

Orbán szerint Gruevszki a "Magyarország szempontjából legfontosabb ügyben" egyetértett a magyar kormánnyal. Nélküle nehezebb lett volna kezelni a migránsválságot, mert elkezdett kerítést építeni, és igyekezett távol tartani a migránsokat. És "az ember tisztességesen bánik a szövetségeseivel".

Ez nem jelent törvényenkívüliséget, de „árnyalt jogi megközelítést igényel” - azaz nem lehet garantálni a pozitív végkimenetelt. Orbán annak ellenére, hogy Szijjártó Péter is elismerte, magyar diplomaták hozták át a Balkánon Gruevszkit, úgy vélte: "a kormány akkor jár el jól, ha minél távolabb tartja magát az eljárástól, és ez most is így történt".

Magyarország lassan 30 éves demokrácia, van rutinja a hasonló ügyek kezelésében. Orbán örül is annak, hogy ha a Gruevszkiéhez hasonló esetekben bizalommal fordulnak Magyarországhoz. Az ügy szerinte nagyon bonyolult; egyfelől "azért is kavar nagy port, mert mindig izgalmas, ha valaki elhagyja az országot", és kalandos úton egy másik országba menekül. Másfelől pedig Orbán a háttérben az egész Európára jellemző bevándorlásellenes és bevándorláspárti erők küzdelmét vizionálja. Mivel ugyanis Gruevszki a Soros-féle hálózatokkal a legkeményebben lépett fel, a bevándorláspárti erők támadják Gruevszkit.

De közben Orbán nem akart nyilatkozni macedón kormány által benyújtott kiadatási kérelemről, illetve a villámgyorsan megadott menekültstátusz visszavonásáról. A kérdést azzal hárította el, hogy "a kiadatásnak is van egy menete, a hatóságok el fogják azt bírálni".

(Index nyomán)