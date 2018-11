Anyaország, Videók :: 2018. november 26. 13:31 ::

Kellemetlen kérdéseket tett fel fideszes politikusoknak, kirúgták a riportert Hír TV-től

A Comment blog információi szerint Medgyesi Miklós riporter hivatalosan közös megegyezéssel távozik a Hír TV-től, de valójában azért kell távoznia, mert olyan kérdéseket tett fel, amiket nem lett volna szabad.



A "régi szép idők": K. Olgával a HírTV-ben

Először Halász János Fidesz-frakciószóvivőtől a szerdai Nemzetbiztonsági Bizottsági ülés után kérdezte meg, hogy

ha Demeter Mártát minősített adatok nyilvánosságra hozatala miatt támadják, akkor amiatt lesz-e vizsgálat, hogy a Magyar Idők címlapon hozta Gruevszki menekültügyi eljárásának végeredményét?

Ezenkívül Pintér Sándor belügyminisztertől is kérdezett kettőt, majd miután a sajtótájékoztató véget ért, ő is követte Pintért a többi riporterrel együtt. Ezt követően szerda délután hívta be Medgyesit Korda Judit az irodájába, majd csütörtökön már meg is állapodtak abban, hogy Medgyesi közös megegyezéssel távozik. A hírt maga Medgyesi is megerősítette az Index munkatársának, a kirúgásról pedig azóta már a hvg.hu is beszámolt.

Medgyesi ugyanaz a riporter akit jobbikos tüntetők szidalmaztak és lökdöstek élő bejelentkezés közben egy hónappal ezelőtt az MTVA székháza előtti tüntetésen, illetve ő az, aki 2017-ben az akkor maximálisan a kormány ellen hangolt Célpont című műsorban az alábbi "interjút" készített Orbán Viktorral:

Bár az augusztus eleji fideszes hatalomátvétel után jó pár ismert arcot és vezető beosztású szerkesztőt kirúgtak, a riporterek, szerkesztők és műsorvezetők többsége maradt a tévénél. Szikszai Péter vezérigazgató-helyettes állítólag meg is zsarolta a híradó készítőit, hogy tévé további 270 dolgozójának a megélhetését kockáztatják, ha felmondanak.

Az elmúlt hónapokban ennek ellenére több mint egy tucatnyian mondtak fel, főleg híradós riporterek, de távozott több magazinműsor riportere, műsorvezetők és online szerkesztők is. A legtöbb megüresedő helyre nem vesznek fel új embert, ezért az elmúlt hetekben már eggyel kevesebb riporterrel készültek a híradók. Többször előfordult, hogy több napra osztottak be riportereket, mint amennyi a szerződésükben szerepel, és sokszor Echo TV-s riporterek is beugranak egy-egy napra.