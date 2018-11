Anyaország, Videók :: 2018. november 27. 09:53 ::

A purdéikat az utcára felügyelet nélkül kiengedő "gyermekszeretők" felelősségét is vizsgálná a Mi Hazánk

A szülők felelősségét vizsgálná a Mi Hazánk Mozgalom az októberben történt encsi lincskísérlet ügyében. A borsodi településen egy ötéves kislányt ütött el egy nő, amikor az váratlanul kiszaladt a kocsija elé. A nő próbált segíteni az elsodort gyereken, de a kislány rokonai megverték, és az autóját is összetörték. A Mi Hazánk szerint sok kisgyerek kószál felügyelet nélkül a megye útjain, ami azért fordulhat elő, mert a szüleik nem gondoskodnak róluk megfelelően.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint egyre gyakrabban fordulnak elő hasonló bűncselekmények Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A párt ezért kezdeményezi, hogy a lincselés fogalma szerepeljen a büntető törvénykönyvben. Az encsi gázolással kapcsolatban pedig vizsgálná a szülők felelősségét is.

A magyar gyermekvédelmi törvény egyébként egyértelműen fogalmaz, a szülő felelőssége a gyermek értelmi, érzelmi, testi fejlődésének a biztonságossá tétele. Nyilvánvaló, hogy azért kapja a családi pótlékot, és a különböző támogatásokat is a szülő, hogy a gyermekét biztonságosan, megfelelőképpen nevelje, és azt gondoljuk, hogy ez egyértelműen a szülőnek a felelőssége – mondta el Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom Zemplén megyei elnöke. Szerinte a megye nyomornegyedeiben gyakran találkozni hiányos öltözetben, felügyelet nélkül hagyott, közutakon szaladgáló kisgyerekekkel, ami több bűncselekményt is felvet, akár a kiskorú veszélyeztetését, akár a közúti forgalom veszélyeztetését.

"Az encsi eset erre volt a legutóbbi példa, ami persze nem most kezdődött, hanem hogyha csak az olaszliszkai esetre utalok, hosszú évek óta szinte minden évben megismétlődik. Mi ennek szeretnénk gátat vetni azzal is, hogy a hatóságok felelősségét, illetőleg intézkedéseit is firtatjuk, ezért kérdéssel fordultunk a megyei rendőrkapitányság felé, és az Encsi Gyermekvédelmi Szolgálat felé, hogy milyen intézkedéseket tettek az Encs-fügedi kvázi lincseléses eset miatt" – nyilatkozta Pasztorniczki István, a Mi Hazánk Mozgalom zempléni szervezetének elnöke. Az elmúlt hat évben hat hasonló erőszakos bűncselekmény történt Borsod megyében.

(HírTV nyomán)