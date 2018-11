Anyaország :: 2018. november 28. 19:42 ::

Tovább központosítják a fideszes propagandahálózatot

Mészáros Lőrinc, Habony Árpád, Schmidt Mária, Matolcsy Ádám, "Andy" Vajna és még pár fideszes médiatulajdonos beállt szépen a sorba, "önként és dalolva ajánlva fel javarészt állami hirdetésekből fenntartott portékájukat".

A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. megvásárolta a Magyar Idők kiadóját, és közvetett tulajdonába került a Lapcom, az Inform Média, valamint a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó vállalat - adta hírül az MTI.

A társaság megvásárolta a Magyar Idők és a Karc FM kiadóját, a Magyar Idők Lapkiadó Kft.-t. Leányvállalata, a Mediaworks, pedig tovább bővítette regionális lappiaci érdekeltségeit: a Kisalföld, a Délmagyarország, a Bors, az Észak-Magyarország, a Kelet-Magyarország, a Hajdú Bihari Napló kiadóvállalatai mellett, megvásárolta a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft.-t. Ez utóbbi gondozásában jelenik meg a Szabadföld, valamint a Vidék Íze, és a Diéta & Fitnesz magazin.

A közlemény szerint az Echo Tv, a MediaWorks és a médiafelület-értékesítő Printimus megszerzését követően további befektetésekkel bővült a Talentis Group Zrt. médiaportfoliója.

Ezzel a lappiac, a nyomtatott sajtó jelentős része, a vidéki napi sajtó 100 százaléka és a második legolvasottabb országos napilap is Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került.

Joggal merülhet fel a kérdés mindenkiben, hogy a felügyeleti szerv, ami ebben az esetben az NMHH, pontosabban az annak égisze alatt működő Médiatanács, mit szól ahhoz, hogy egy ember ekkora befolyást szerezhet a médiapiacon - veti fel az Index.

Semmit.

Ahogy eddig sem szólt, amikor a Mediaworksön és a Pannon Lapok Társaságán keresztül 80 százalékos piaci részesedésük lett. Akkor sem emeltek kifogást, amikor "Andy" Vajna megvette a Lapcomot, ezzel hozzá került a Bors mellett a Délmagyarország (Csongrád megye) és a Kisalföld (Győr-Moson-Sopron megye), ami napi 140 ezer eladott példányt és több mint 650 ezer olvasót jelentenek - ehhez jön a kisalfold.hu, a delmagyar.hu és a borsonline.hu napi 170 ezer egyedi látogatója is.

Vajna tulajdonában van a TV2 csoport és az ország legnagyobb kereskedelmi rádióhálózata, a Rádió 1, így ha valaki piactorzulásról vagy véleményformálásra alkalmas túlsúlyról akar beszélni, akkor ez annak az iskolapéldája, hiszen a média minden szegmense le van fedve a nyomtatott sajtótól az online lapokig. A Médiatanács szerint a Lapcom Vajnához kerülésével az égadta világon semmi probléma nem volt, ezért a GVH is rábólintott az üzletre, mondván, a tranzakcióban részes felek piaci tevékenységei között a bejelentési űrlappal benyújtott információk alapján érdemi horizontális átfedés vagy versenyprobléma lehetőségét felvető kapcsolódás nem volt azonosítható sem az országos, sem a regionális hirdetési piacokon, a Lapcom csoport ugyanis a nyomtatott sajtó piacán van jelen.

A magyar törvények szerint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem bírálhatja felül a Médiatanács döntését, tehát, ha nemmel szavaznak valamire, azzal a GVH sem tud érdemlegesen mit kezdeni, így amikor a Médiatanács az RTL Magyarország Centrál Media megvásárlására vonatkozó kérelmét visszadobta, azt csak helybenhagyni tudta. Akkor, abban a bizonyos üzletben, illetve javaslatban a Médiatanács nem 8 napon belül döntött, mint a Vajna-Lapcom frigy elhálásakor, hanem részletes vizsgálatot végzett, olyat, amilyet még a Mediaworks üzleteknél sem, pedig akkor napilapok, hetilapok, magazinok, online oldalak és tévék kerültek egy kézbe.

De érthető: a grémiumban 2010 óta a Fidesz jelölte négy tag ül és szavaz.

A mai fúzióval Mészáros Lőrinc egymaga uralta a vidéki lappiacot, hiszen minden nyomtatott napilap az ő káderei kezébe került. Ráadásul övé lett a Bors is, ami amellett, hogy a második legolvasottabb napilap, egyelőre még nincs annyira alacsonyra pozicionálva, mint a Ripost, az olvasói valós emberek, és állami reklámköltés nélkül is kiválóan elvan. Hogy egy összesen 1,6 millió olvasót lefedő nyomtatott lapcsalád és annak kb. 350 - 400 000 embert elérő online mutációi, két tévé és jópár rádió egy kézben hogy nem alkalmas a hír és vélemény homogenizálódására, vagyis a sokszínű információforrás veszélyeztetésére, ami a Médiatanács szerint az egyik legnagyobb veszélye pont az ilyen fúzióknak, az rejtély, mindenesetre a húsz legolvasottabb napilap tulajdonosi viszonyai így alakultak ma délre:

Blikk (RingierAxelSpringer)

Bors (Mészáros Lőrinc)

Kisalföld (Mészáros Lőrinc)

Vas Népe (Mészáros Lőrinc)

Kelet-Magyarország (Mészáros Lőrinc)

Zalai Hírlap (Mészáros Lőrinc)

Nemzeti Sport (Mészáros Lőrinc)

Délmagyarország (Mészáros Lőrinc)

Észak-Magyarország (Mészáros Lőrinc)

Hajdú-Bihari Napló (Mészáros Lőrinc)

Napló (Mészáros Lőrinc)

Népszava (Puch László)

Új Dunántúli Napló (Mészáros Lőrinc)

Petőfi Népe (Mészáros Lőrinc)

Somogyi Hírlap (Mészáros Lőrinc)

Békés Megyei Hírlap (Mészáros Lőrinc)

Új Néplap (Mészáros Lőrinc)

Tolnai Népújság (Mészáros Lőrinc)

24 óra (Mészáros Lőrinc)

Heves Megyei Hírlap (Mészáros Lőrinc)

Aztán jött a nagy barbatrükk, és Mészáros Lőrinc a Talentis Group Zrt.-n keresztül birtokolt és ma felturbózott teljes médiaportfólióját, azaz

a 200 médiaterméket jelentő Mediaworksöt,

a ma felvásárolt Lapcomot, benne a Borsot,

a Magyar Időket,

a Szabad Földet

a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnak adományozta.

És miért? Ezért:

az adományozó célja, hogy hosszú távon biztosítsa a nemzeti értékek és hagyományok megőrzését, tovább erősítse a konzervatív értékszemléleten alapuló írott és elektronikus sajtó véleményformáló szerepét, valamint felajánlásával támogassa a helyi közösségek minél szélesebb körű tájékoztatását.

A bejelentést követően nem sokkal az MTI lehozta, hogy tíz médiavállalkozás felajánlotta, hogy ők is beszállnak ebbe a nagy buliba, mert miért ne, az alapítvány pedig közölte, hogy élve a felajánlással kizárólagos, illetve többségi részesedésének megszerzésére irányulóan kötött megállapodást a következő cégekkel:

Echo Penisola Kft. (azaz Part FM);

a Gong Rádió Kft., (Gong FM);

a HírTV Zrt., (HírTV);

a Hold Reklám Kft., (Retro Rádió);

a Hung-Ister Zrt. film-, videó-, televízióműsor-gyártó;

a K4A Lapkiadó Kft., (Figyelő);

a Mandiner Press Kft., (mandiner.hu);

a Modern Media Group Zrt.,(Lokál, Lokál extra, lokal.hu, 888.hu);

a Napfénymédia és Marketing Kft., (Déli Szó és szegedma.hu);

a Ripost Média Kft., (Ripost, Hello! magazin, ripost.hu és faktor.hu)

És ezzel még nem volt vége a bulinak, az MTI azt is megírta, hogy további tulajdonosok jelezték, hogy ők is nagyon szeretnék a tulajdonukban lévő médiumokat és médiaszolgáltatókat a Liszkay Gábor irányítása alatt működő alapítvány számára felajánlani:

OPUS PRESS Zrt., (Mészáros Lőrinc átláthatatlan birodalmának része)

ECHO HUNGARIA TV Zrt. (Echo TV)

a New Wave Media Group Kft. (Origó)

A nyáron emlegetett állami ernyőszerv tehát felállt, mondhatni villámgyorsan. Az állami propagandavállalat szempontjából volt értelme a húzásnak, az MTVA már eleve csak azt mondja, amit ők akarnak, az MTI munkáját eddig is befolyásolták, mostantól meg mindenkit lefednek, de konkrétan: ha a TV2-csoport is betagozódik a szervbe (ez a legvalószínűbb) és a Rádió1-et is elveszik Vajnától, akkor a nyomtatott, online, rádiós és tévés lefedettsége tulajdonképpen 100 százalékos lesz, és nem úgy, mint most, hogy Habonynak is jut belőle, Mészárosnak is, Vajnának és Schmidt Máriának, nem, onnantól ott áll majd a szerv, hogy mindenkinek megmondja, hogy lesz - írja az Index.