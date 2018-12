Az, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. a visontai bányával, erőművel, illetve a bükkábrányi bányával együtt mára Pénztáros Lőrinc tulajdonába került, nos ez ugye senki előtt nem titok. Az sem meglepetés, hogy a csapból is a Fidesz propagandája folyik, amelynek egyik pillére a fantasztikus rezsicsökkentés. Arra azonban, hogy mit mond és közben mit cselekszik pártunk és kormányunk, valamint a holdudvaruk annak érdekében, hogy valóban csökkenjenek az emberek költségei, arra kiválóan rávilágít az alábbi hangfelvétel.

Visontán november 30-án ünnepelték a cég vezetői a Borbála-napot, vagyis a bányászok védőszentjének napját. A Mészáros-birodalom e szegmensének szakmai teljhatalmú vezetője, Valaska József az igazgatóság elnöke. A hangfelvétel ezen a rendezvényen lett rögzítve. A majd 20 perces beszédet felesleges közölni, de ez a kis részlet mindent elmond arról, kinek az érdekeit is szolgálja a Fidesz. Különösen 00:20 mp után érdemes fülelni.

A villamosenergia-árak, a villamosenergia nagykereskedelmi árai nőnek, reméljük, a lakossági is, bár ez nem biztos, hogy népszerű, de bízunk abban, hogy a lakossági is, mert akkor az MVM mozgástere is meg fog nőni a mi hosszútávú szerződéseinken keresztül.