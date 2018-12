Anyaország :: 2018. december 4. 18:39 ::

Gyöngyösi inkább Brüsszelben folytatná az "ellenállást" - ott akkor sem kell éhbérért ülnie, ha itthon közben elfogy a párt

- A Jobbik EP-választási programjának keddi bemutatóját ön mellett Bana Tibor tartotta. Ebből arra következtetünk, hogy mindketten rajta lesznek a párt EP-listáján. Jól látjuk?

- Sorrendiségről semmit sem tudok mondani, beszámolni arról tudok csak, hogy eddig kik jelöltették magukat, mivel még zajlik a listaállítási folyamat párton belül.

- És kik jelöltették eddig magukat?



- Én is, és Bana Tibor képviselőtársam is köztük van.

- Brenner Koloman?

- Ő is jelentkezett a jelöltségre.

- Az ön részéről ezt szimbolikus frakcióvezetői gesztusként kell értelmezni, vagy tényleg beülne az Európai Parlamentbe?



- Nem okoznék nagy meglepetést azzal, ha lefolytatnám az EP-kampányt, mivel a külpolitika alapvetően az én nevemhez kötődik a Jobbikban. Egyelőre a jelölési, jelentkezési fázisnál tartunk, vagyis jeleztem a szándékomat arra, hogy szeretnék részt venni a munkában.

- De beülne az Európai Parlamentbe?

- Persze, hogyne.

Ha egy külpolitikával foglalkozó ember azt mondja, nem tudna magának munkát, értelmes tevékenységet elképzelni az Európai Parlamentben, az szerintem alkalmatlan.

Én komoly részt szeretnék vállalni az EP-kampányban, a jövő évi EP-választás ugyanis minden eddigitől el fog térni. Ez egy olyan EP-választás lesz, ahol ha a nemzetállamok és Európa sorsa, ha nem is dől el azonnal, de nagy mértékben formálódni fog. A belpolitikai tétről nem beszélve, az április 8-i választást követően ez lesz a következő megmérettetési lehetőség.

- Az EP-ben jelenleg függetlenként helyet foglaló Jobbik mind az Európai Néppárt, mind a brit tory-kat és a lengyel PiS-t magában foglaló ECR-frakció irányába tapogatózik, puhatolózik. Miután nyáron Sneider Tamás Jobbik-elnök az Azonnalinak bejelentette, a párt néppárti tagsága a cél, a Fideszt is sorai között tudó Néppárt egy szóvivője elzavarta önöket, mondván, nem tudja, mit szívnak. Vagyis lényegében csak az ECR marad önöknek, onnan viszont a brexit miatt elmennek a brit tory-k, tehát komoly létszámgondok lesznek. Önök mentik meg a konzervatív frakciót?

- A 2019. május végi EP-választást követően minden borulni fog. A brexittel két frakció léte is megkérdőjeleződik: mind az ECR-é, mind az EFDD-é, amelyben Nigel Farage-ék foglalnak helyet. Elég sok képviselőt és háttérembert ismerek az ECR-ből, és azt látom, hogy ott is komoly belső feszültségek vannak, nagy átrendeződésre készülnek ők is. Hogy az Európai Néppárt valamelyik szóvivője mit mond? Mindegy, szíve joga.

- De az önök pártelnöke oda készül, miért lenne mindegy? Nem biztos, hogy a Fidesz tétlenül végignézi, ahogy önök Néppárt-tagok lesznek, hiszen anno az MDF-et se engedték be a frakcióba, ezért kötött ki végül Bokros Lajos az ECR-ben.



- A Fidesz és a Néppárt viszonya finoman szólva sem jó, megkockáztatom, hogy a Jobbik és a Néppárt viszonya még így látatlanban is jobb.

(...)

- A Jobbik mindenképpen be akar ülni valamelyik EP-frakcióba?

- Igen, ez egy cél. Mi sokat változtunk, megnőtt a mozgásterünk, változott az EU is sokat, ráadásul uniós színtéren nagy nyitottság van arra, hogy ügyek mentén együtt tudjanak működni pártok, felülemelkedve az ideológiai törésvonalakon. Ezt a béruniónál már tapasztaltam.

- Vagyis akár a szélsőbaloldali GUE/NGL-frakcióval is lazán leülne a Jobbik?

- Nekem nem kellemetlen, ha egyes baloldali képviselők ugyanazt képviselik mondjuk a TTIP ügyében, mint én. Nem szégyen bizonyos dolgokban egyetérteni, ez a demokrácia szépsége.

(...)

- A jelenlegi esélyest, Manfred Webert, az Európai Néppárt csúcsjelöltjét önök támogatnák majd?

- Manfred Webert nem.

Elképesztő csalódást jelentettek számomra az április 8-i választást megelőző nyilatkozatai. Joseph Daullal, a Néppárt elnökével együtt személyükkel legitimálták a korrupcióra és a jogállamiság felszámolására erősen építő Orbán-rendszert.

- Akkor mégse akarnak bemenni a Néppártba?

- A Néppárt széthullik jövő májust követően. Egyvalami biztos, és az az, hogy ők széthullanak.

(...)

- Három fix nevet hallottunk eddig, akik rajta lehetnek a Jobbik EP-listáján: önt, Bana Tibort és Brenner Kolomant. Még ki lehet rajta?

- A teljes listát még nem láttam, de hallottam már egy-két olyan nevet, akiket nem is ismerek.

- Az jó, nem? Friss arcok a politikában! Civilek is jelentkezhetnek?

- Nem. A Jobbik-tagság feltétel.

- A Morvai Krisztinával történtek miatt?

- Az alakította a gondolkodásunkat. A lojalitás és a Jobbik-tagság fontos szempont, szeretnénk, ha a Jobbik listáján bekerült képviselők a mi programunkat képviselnék, nem másét.

