Anyaország :: 2018. december 8. 12:29 ::

Eddig csak az agyhalottak számára volt akadálymentes a nemzeti konzultáció, de most már a vakoknak sem okozhat gondot

Akadálymentesítették, így már vakok és gyengénlátók is kitölthetik a családvédelmi nemzeti konzultációt - jelentette be Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott szombaton.

Nyitrai Zsolt a kormany.hu oldalon látható videóban elmondta, több mint 80 ezer vak és gyengénlátó él Magyarországon, ők is részt akarnak venni a konzultációban, ezért elkészítették annak pontírásos verzióját. (Reméljük, mind a 80 ezren részt akarnak venni a válaszolásban, mert ahogy a többi irányított, szellemi kapacitást nem igénylő kérdésekkel operáló, de lopásra kiváló progandakonzultáció is megoldotta az ország gondjait, úgy ettől most több gyerek fog születni - a szerk.)

Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke azt mondta, az ő kezdeményezésükre és közreműködésükkel készült el a pontírásos verzió.

(MTI)