Anyaország, Külföld :: 2018. december 19. 10:16 ::

Sorost választotta az év emberének a Financial Times: "Harcolunk, ha nyerünk, ha veszítünk"

A neves brit üzleti napilap George Soros milliárdos spekulánst választotta meg az év emberének. Az FT cikke megemlékezik arról, hogy "hazájától, Magyarországtól" egészen Amerikáig a "nacionalizmus és a populizmus erői megsemmisítik a liberális demokratikus rendet", amelyet ő személy szerint támogat - ismerteti a Portfolió.

Így ajnározza a cikk a zsidó gazembert:

az egyetlen ember, aki magánszemélyként saját külpolitikát épít, és a világ erős embereivel kell megküzdenie, akiknek céljuk személyének delegitimizálása.

A Financial Times írása szerint ő a liberális demokrácia és a "nyitott társadalom" képviselője, ezek azok az "értékek", amelyek a hidegháború idején győzedelmeskedtek. Mára azonban "mindenhonnan támadják", elég Vlagyimir Putyinra vagy Donald Trumpra gondolni.

Több mint három évtizede filantrópként harcol a tekintélyelvűség, a rasszizmus és az intolerancia ellen és mostanra egyre jobban kiváltja a nemzeti populisták haragját, akik egyre erősebbek, főleg Európában.

Mindenki utálja, tehát valamit jól csinál...

"Mindenért engem hibáztatnak, még antikrisztusnak is neveznek. Bárcsak ne lenne ennyi ellenségem, de szerintem ez is annak a jele, hogy valamit jól csinálok" - értékelte a folyamatokat a lapnak.

A vén felforgató Donad Trumpról is kifejti a véleményét. Szerinte Trump saját maga ellensége, egy nárcisztikus személy, aki azt szeretné, hogy a világ körülötte forogjon.

Soros szerint a világ egyfajta forradalmi állapotban van, de nem vesztette el a reményt például arra, hogy Nagy-Britanniában egy újabb brexit-népszavazást tartsanak.

Továbbra is szenvedélyesen beszél az európai projektről, de nyíltan beszél annak hiányosságairól is. Őt az EU bizonyos értelemben a Szovjetunió végnapjaira emlékezteti, mivel a brüsszeli bürokrácia nem érti meg, hogy kezdi elveszíteni a harcot. Szerinte most az EU alkotmányos ügyvédek, jogászok kezében van, akik kiskapukat találnak a dolgok elvégzésére, ezért ezeknek a folyamatoknak egyszerűnek kell lenniük.

Bevallása szerint megtalálta utódját a pályán, fiával, Alexanderrel elvekért harcolnak, az eredményektől függetlenül.



Köszönjük, Alexander, hogy nem örökíted tovább a génjeiteket...

"Harcolunk, ha nyerünk, ha veszítünk. Mondjuk annyira nem szeretek veszíteni" - idézi Sorost a cikk.

Az FT 1970-től osztja ki az év embere elismerését, elsőként Jean Rey kapta, aki az Európai Bizottság első elnöke volt. A legutóbbi években megkapta Jean-Claude Trichet (EKB-elnök) 2007-ben, Barack Obama korábbi amerikai elnök 2008-ban, Lloyd Blankfein (Goldman Sachs-vezér) 2009-ben, Steve Jobs (Apple-alapító) 2010-ben, Mohamed Bouazizi (az arab ifjúság képviselője) 2011-ben, Mario Draghi (EKB-elnök) 2012-ben, Jack Ma (Alibaba-vezérigazgató) 2013-ban, Tim Cook (Apple-vezérigazgató) 2014-ben, Angela Merkel (német kancellár) 2015-ben, Donald Trump amerikai elnök 2016-ban, Susan Fowler (az Uber korábbi szoftverfejlesztője) 2017-ben.