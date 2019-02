Anyaország :: 2019. február 26. 20:40 ::

A Broadway jegyiroda elleni molotovos támadás volt a Hunnia-per mai tárgyalásának témája

A mai tárgyalás egyetlen témája a Budapest, XIII. kerületi Broadway jegyiroda 2008. április 1-jei felgyújtása volt. A történet onnan indul, hogy 2008. március 20-án a jegyirodában összetűzésbe keveredett egy hölgy a két eladóval, akik - állítása szerint - lefasisztázták és kidobták az üzletből, mert jegyet akart venni a Hungarica hazafias rockegyüttes koncertjére. A hölgy az esetét megírta néhány médiumnak, aminek következtében elég nagy felháborodás lett nemzeti körökben.

Ehhez az incidenshez köti az ügyészség az április 1-jei támadást, amellyel szintén Budaházy Györgyöt vádolták meg felbujtóként, és öt másik vádlott társát elkövetőként.

Az azóta bezárt jegyiroda tulajdonosa nem jelent meg a bíróságon, a számára kiküldött idézésre nem reagált. Megjelent viszont volt felesége és még egy férfi, akik annak idején az irodában dolgoztak, és a fenti incidens szereplői voltak. Vallomásaikban a konfliktusból mindössze annyit ismertek el, hogy a hölgy nehezményezte a jegyáron felüli 100 Ft-os kezelési költséget, és ennyi volt a vita.

Meghallgatták a sérelmet szenvedett hölgyet is, aki elmondta, hogy azokban az években jellemző volt, hogy sok helyen éreztették vele ellenszenvüket, ha megtudták, hogy jobboldali érzelmű. Ezért is fájt neki a jegyirodában tapasztalt igazságtalan viselkedés, amellyel kapcsolatos állításait továbbra is fenntartotta.

Elmondta, hogy nem érzi felelősnek magát a jegyiroda felgyújtása miatt, bár a jegyiroda tulajdonosa és a két dolgozó később is folyton őt vádolták, mint aki felbujtója volt a támadásnak, egyszer még a jegyiroda előtt az utcán is - mikor arra ment újra - obszcén szavak kíséretében követelték tőle, hogy mondja meg, kik az elkövetők, miközben neki fogalma nincs erről, és ha tudta volna, hogy ez lesz belőle, még a sérelmét taglaló sajtómegnyilatkozásait is mellőzte volna.

A két volt dolgozó beszélt arról, hogy az incidens nyilvánosságra kerülése után számtalan mocskolódó telefonhívást kaptak, sőt, még egy fenyegető fax is érkezett, továbbá elmondták, hogy közvetlenül a támadást megelőző nap folyamán két - magát rendőröknek kiadó, de igazolványt fel nem mutató - civil személy érdeklődött, hogy ez az a hely-e, ahol a bizonyos Hungarica-koncertjegy vásárlása kapcsán a sajtóban megjelent konfliktus történt.

A nyomozati iratokból nem derül ki, hogy mi lett a fenyegető faxszal, és a két gyanús alaknak sem mentek utána rendőrök.

A nap folyamán meghallgatták azt a rendőrt is, aki a támadás után elsőként érkezett ki a hatóság részéről az égő jegyirodához, még a tűzoltók előtt. A gyújtogatás elkövetőit ugyan nem látta, viszont látott olyan személyt, és személyleírást is tudott adni róla, aki fényképet készített az égő üzletről, majd gyorsan elhagyta a helyszínt. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy a cselekménnyel összefüggésben pár nap múlva megjelent az interneten egy közlemény , amiben a Magyarok Nyilai vállalta a cselekmény elkövetését, és a fenti fényképet mellékelte a közleményhez az égő jegyirodáról.

A gyújtogatást a környező házakból látó szemtanúk egyöntetű állítása szerint az elkövetők nem készítettek fényképet az égő irodáról, míg az ügyészség vádja szerint igen. Ez az ellentmondás az első bírósági eljárás során is felmerült, de nem sikerült feloldani.

(Budaházy.org nyomán)