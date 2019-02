Anyaország :: 2019. február 28. 16:02 ::

A Momentumnak mostantól sajnos egy fokkal nehezebb lesz a diktatúrázás

Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék (ÁSZ), miután a pártnál megteremtették a törvényi előírásoknak megfelelő gazdálkodás alapvető kereteit. A Párbeszéd Magyarországért Párt esetében ugyanakkor az együttműködés hiánya miatt továbbra is érvényben van az intézkedés – közölte a számvevőszék.

Az ÁSZ a 2018-as országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése keretében, 2019. január 16-án zárta le a Momentum Mozgalom ellenőrzését. Mivel a párt nem igazolta a törvényes gazdálkodásnak való megfelelést, ezért az ÁSZ kezdeményezte a párt költségvetési támogatásának felfüggesztését. Az ÁSZ tájékoztatta a Momentum elnökét, hogy milyen dokumentumokkal kell igazolnia az ÁSZ-nak azt, hogy a pártnál megteremtették a törvényes gazdálkodás feltételeit.

Közölték azt is, a Momentum Mozgalom elnöke megküldte az ÁSZ-nak a gazdálkodás törvényességének kereteit igazoló dokumentumokat, és ezek alapján az ÁSZ megállapította, hogy a pártnál megteremtették a törvényi előírásoknak megfelelő gazdálkodás alapvető kereteit.

Mindez azt jelenti, hogy a Momentum Mozgalom hozzájuthat a felfüggesztett állami támogatásához. Erről az ÁSZ tájékoztatta a párt elnökét, illetve az intézkedést foganatosító Magyar Államkincstárat – jegyezték meg.

Az ÁSZ felhívta a figyelmet arra, hogy ez a mostani intézkedés nem befolyásolja a tavalyi országgyűlési választás kampánypénzeinek törvényes felhasználását értékelő, január 16-án lezárt ellenőrzésének megállapítását. Ebben azt állapították meg, hogy a Momentum Mozgalomnál a költségvetési támogatás felhasználása nem volt szabályszerű, átlátható és elszámoltatható, a párt nem igazolta, hogy betartotta a kampánypénzek felhasználásához kapcsolódó törvényi előírásokat.

Az ÁSZ közölte azt is, a költségvetési támogatás felfüggesztésének visszavonása semmilyen formában nem érinti az ÁSZ feljelentése alapján megindított hatósági eljárást. A számvevőszék egyúttal közölte azt is, hogy a Párbeszéd Magyarországért Párt költségvetési támogatásának felfüggesztése továbbra is érvényben van, ugyanis a Párbeszéd január 16-a óta nem küldte meg az ÁSZ-nak azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a pártnál megteremtették a vonatkozó törvényeknek megfelelő gazdálkodás alapvető kereteit.

(MTI)