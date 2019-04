Anyaország :: 2019. április 4. 13:53 ::

Enyhítették a Szentendrei úti ámokfutó büntetését, de legalább örökre eltiltották a vezetéstől

Jogerősen hat év börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki 2017 márciusában részegen, 170-nel száguldva halálos balesetet okozott a Szentendrei úton. A vád ittas vezetés, első fokon viszont halált okozó ittas járművezetés miatt marasztalták el. A vádlott vállalja a felelősségét, de az ítélethirdetésre nem jött el.

Újra ítéletet hoztak csütörtökön a Szentendrei úton részegen halálos balesetet okozó O. Á. ügyében. A férfit másodfokon a Fővárosi Törvényszék hat év börtönbüntetésre ítélte ittas járművezetés bűntette miatt. Ebbe már beletartozik az idő, amit házi őrizetben töltött: négy nap házi őrizet egy napnyi szabadságvesztéssel egyenlő. Emellett öt évre eltiltották a közügyektől, és örökre eltiltották a vezetéstől.

Ez enyhítés a tavaly júniusi első fokú ítélethez képest. A vádlott akkor hét és fél év börtönbüntetést kapott halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt. A vádlott a múltheti utolsó szó jogán nem felmentését, csak az ítélet enyhítését kérte.

A vád szerint 2017. március 18-án részegen halálos balesetet okozott a Szentendrei úton. A férfi a baleset estéjén többórás – köztük tömény – italozás után éjjel egy óra körül autóba ült, pedig a tanúk elmondása szerint aluszékony is volt. A megengedett 70 kilométer per óra helyett 165-170 kilométer per órával, ittasan száguldozott Óbudán. A III. kerületi Rákóczi utca és Czetz János köz kereszteződésében forgalomirányító lámpák vannak. Itt várakozott két huszonéves fiatal bekötött biztonsági övvel egy autóban, hogy a lámpák zöldre váltsanak.

A vádlott a kereszteződéshez érve nem észlelte a lámpa piros jelzését, és a várakozó kocsit sem, így lassítás nélkül, hatalmas sebességgel hátulról nekiütközött annak.

Az ütközéstől az áldozatok autója az előtte húsz méterre lévő irányjelző táblának, majd a mögötte lévő közvilágítási betonoszlopnak csapódott. A vétlen autóban ülő két fiatal a helyszínen, azonnal meghalt. Az egyikük a huszonegy éves ifjúsági világbajnok kajakos, Janza Richárd volt.

A korábban meghallgatott szakértők szerint a légzsákoknak esélyük sem volt kinyílni a vétlen fiatalok autójában, és az ütközés után rögtön meghaltak, mert ilyen súlyos sérüléseket nem lehet túlélni. Azt is mondták, ekkora erejű ütközésre egyszerűen nem terveznek járművet. A vádlott mindeközben nem volt bekötve, kirepült a Mercedeséből, súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol aztán előzetes letartóztatásba helyezték. Hétmillió forint óvadék ellenében viszont szabadlábon védekezhetett, csak Budapest közigazgatási területét nem hagyhatta el.

A vádlott a márciusi tárgyalásán élt az utolsó szó jogával. Bocsánatot kért, és azt is mondta, a szabadságvesztés könnyebb lesz annál, ami majd a börtön után vár rá a kinti életben.

A másodfokú ítélethirdetés után Scholtz Hilda bíró indoklásában elmondta, kétségkívül megállapítható, hogy a vádlott ittas állapotban volt a balesetkor, ez pedig követlenül vezetett a két fiatal halálához. Extrém sebességgel haladt a Szentendrei úton, reakcióideje lecsökkent, hiszen nem észlelte, hogy a fiatalok járműje a piros lámpánál várakozik. A bíró szerint a baleset elkerülhető lett volna, ha a vádlott legalább kicsit elrántja a kormányát. A vérminta levétele és tárolása is szabályszerű volt. Enyhítő körülmény, hogy a vádlott büntetlen előéletű, megbánta tettét, és vállalja a felelősségét.

(Index nyomán)