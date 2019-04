Anyaország :: 2019. április 9. 19:14 ::

Akár 50 napot is várhatunk, ha kardiológushoz akarunk bejutni

Nem csökkent a várakozás, sőt esetenként veszélyesen hosszú idő, mire valaki eljut a megfelelő vizsgálatra, derült ki a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség felméréséből. A szakmai szövetség a tagjai körében ismét felmérte, hogy a betegeknek mennyit kell várakozniuk, ha be akarnak jutni egy-egy szakrendelésre.

Így derült ki: átlagosan több mint 3 hetet várunk egy-egy járóbeteg vizsgálatra, azonban a kép szakmánként nézve jóval árnyaltabb.

A Medicina 2000 kétévente megvizsgálja egyes szakrendelőkben vezetett betegfogadási listákon a betegek várható várakozási idejét. Fontos tudni, ez nem kórházi várólista, hiszen míg a műtétes szakmákban várólistákat, a szakrendelőkben betegfogadási listát vezetnek az egészségügyi szolgáltatók.

A 2018. novemberi, legfrissebb adatok 28 intézményből érkeztek a szakmai szövetséghez, amely ezeket értékelve megállapította: a vizsgált időben a járóbeteg szakellátásban az átlagos betegvárakozási idő szakmától függően 3 és 50 nap között mozgott.

Több vizsgálatra már 3-4 nap alatt bejuthattunk, de 7 olyan szakrendelés is volt, ahol legalább egy hónapot kellett várni.

Az összes szakterület összesített átlagos várakozási ideje 22,8 nap volt, ami két és fél nappal több, mint 2016. novemberében, az előző vizsgálat idején.

„Igen sajnálatos, hogy a képzeletbeli dobogóra a Magyarországon vezető halálozási oknak számító szív- és érrendszeri megbetegedésekhez tartozó szakterületek kerültek", állapította meg a Medicina 2000, felhívva a figyelmet arra is:

A legrosszabb helyzetben továbbra is a kardiológiai szakrendelések vannak, átlagosan több mint 50 napos várakozási idővel, bár itt a helyzet legalább már nem romlott tovább.

Második a diabetológia 37 nap várakozással, harmadik pedig az angiológia, ahol átlagosan 36 napot várnak a betegek egy-egy vizsgálatra. Átlagosan egy hónapnál is több várakozás után juthatunk be endokrinológiai, nefrológiai, szemészeti és bőrgyógyászati szakrendelésre is. A legjobb helyzet a fül-orr-gégészeti, a sebészeti és a gyermekgyógyászati szakrendeléseken volt, itt mindössze 3-4-5 nap a várakozás.

Azokon a területeken, ahol két év alatt jelentős várakozási időcsökkenést mértek, a szakmai szövetség szerint nem az ellátás javulására, hanem sokkal inkább arra vezethető ez vissza, hogy más szakrendeléseken végzik el az idevágó vizsgálatokat, továbbá hogy a magánszektorba vándoroltak el a betegek az állami ellátásból.

A Medicina 2000 éppen emiatt ismét felhívta rá a közvélemény és az egészségpolitika figyelmét, hogy nem elég a rendelésekre jutás idejét rendszeresen monitorozni, hanem amennyiben szükséges, finanszírozási eszközökkel be kell avatkozni. A szövetség évek óta szorgalmazza a finanszírozói beavatkozását a fekvőbeteg ellátásban már sikerrel alkalmazott technikák alkalmazásával. Például a háziorvosi gyógyszer-felírási jogosítványok kiterjesztését a nagy terhelés alatt levő szakmákban, így a szív-érrendszeri betegségekben például, ezzel csökkentve a szakrendelői terhelést.

A legutóbbi Medicina 2000-adatok óta csak romlott a helyzet. Eközben hónapok óta folyik az adatháború a kórházi várólisták ügyében is. A legutóbbi hír, hogy új funkcióval egészül ki hétfőtől az intézményi várólistarendszer, az előjegyzésekben a sorrendiség érvényesül, és adott esetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szankciókat is alkalmazhat. Ismert ugyanis, hogy 2018-ban és 2017-ben is átlagosan 28 ezer beteg várt valamilyen műtéti beavatkozásra.

A kormány 2010 és 2018 között számos intézkedéssel próbálta letornászni a várakozási időt: összesen 26 milliárd forint többletforrást biztosított a költségvetésből a legrégebben várakozó betegek ellátására 2012 és 2018 között. Nem véletlen, hogy Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter pozitívként értékelte a folyamatokat ezen a téren, az ellenzék azonban vitatja a kormányzati adatokat, és a közérzet sem igazolja, hogy javult volna az ellátás.

(Index)