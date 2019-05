Anyaország, Cigánybűnözés :: 2019. május 4. 09:14 ::

Hazugság, rasszizmus!!! - zengik a libsimantrát az eddig csendes debreceni utca lakóinak életét pokollá tevő cigányok

Kalapálás, az autók motorjának hangos zúgása, gumifüstölés a debreceni Gerébytelepen.

December óta nem sok nyugalmuk van a Katalin utca 25. szám környékén lakóknak. A múlt év vége felé egy olyan cigány család költözött oda albérletbe, akik gyors egymásutánban rossz autókat vásárolnak, majd azokat valamennyire helyrehozzák és haszonnal eladják. A felújítás azonban elviselhetetlenül nagy zajjal jár a többnyire kisebb lakóházakkal sűrűn beépített környéken – panaszolták a Haonnak az ott lakók.



A takaros Katalin utca, melynek "rasszista" lakóit illegális autószerelő műhely zavarja (Fotó: Molnár Péter)

Kopácsolás, búgás, kiabálás

Szomszédaik annyira félnek ettől a családtól, hogy sokan nem mertek erről beszélni, vagy ha mégis, azt kérték, a megyei lap ne írja le a nevüket. Az elsőként nyilatkozó idősebb nő elmondta: szinte minden nap több autó áll a 25. szám udvarán, melyeket sokszor korán reggeltől késő estig kalapálják, a motort padlógázon járatva próbálgatják. Olyan is előfordul, hogy nyolcvannal, százzal közlekednek fel, alá az utcában.

Zajonganak, püffögtetnek, a kocsikat bőgetik. Van, amikor összegyűlnek itt négyen, öten, olyankor hangoskodnak, ordít a zene, időnként veszekednek – osztotta meg tapasztalatait egy másik utcabéli idős nő. – A hosszú kertjükben semmi nincs, így ott is próbálgatják az autókat le, fel mennek. A ház tulajdonosa minek enged ilyet ide, minek fogad ilyen albérlőt? – kérdezte.

Utcai rodeózás, gumifüstölés

– Este tizenegykor még láncfűrésszel vágják a tűzifát. Az autókat padlógázon tapossák, megállás nélkül dübögnek. Ki a kapun, be a kapun. Az is gyakori, hogy az egész egyirányú utcát elzáró nagy platós teherautóval hozzák ide a roncsautókat – fejtette ki egy másik szomszéd. A középkorú férfi szerint a rendőrök többször is voltak már itt, beszéltek velük, de miután elmentek, minden maradt a régiben, sőt a család megfenyegette a szomszédokat. Arról is beszámolt, hogy időnként gumifüstöltetéssel egybekötött utcai rodeót rendeznek az autókkal. – Borzalmas, amit művelnek – fogalmazott.

Muszáj ezt itt csinálni?

– Nem az a baj, hogy ebből akarnak megélni, hanem az, hogy ezt miért egy ilyen kis keskeny utcában, lakóházak között teszik. Miért nem bérelnek ki a lakóövezettől távolabb eső iparterületen egy erre szolgáló csarnokot, műhelyt, ahol senkit nem zavarnának – tette fel a kérdést az utcában élő másik férfi.



Kakukktojás a Katalin utcában (kép: Google)

Miközben vele beszélgettek a Haon munkatársai, kinyílt a Katalin utca 25. szám kapuja, és 4-en kitoltak rajta egy ütött-kopott piros autót. Néhány tíz méter után sikerült beindítani a motort, amely hangos csörgés, csattogás közepette kelt életre.

Miután betelt a pohár, a helybeliek a helyzetet bemutató levelet küldtek a hatóságoknak, melyet tizenegyen írtak alá.

Hazugság, rasszizmus

Nem igaz, hogy autók felújításával foglalkozunk. Arról van szó, a szomszédoknak nem tetszik, hogy mi cigányok vagyunk. Minden áron ki akarnak innen minket lakoltatni

– fogalmazott a szóban forgó házban élők nevében Lakatos Kálmán. Azt elismerte, hogy tényleg többször voltak náluk rendőrök, de szerinte mindig rendet, csendet találtak.

A lap megkereste a ház tulajdonosát is, de ő nem akart nyilatkozni.

A hivatal és a rendőrség rajtuk tartja a szemét - hát persze...

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal azt közölte, hogy a gépjárműjavítás bejelentéshez kötött ipari tevékenység.

A kormányhivatalhoz lakossági bejelentés érkezett, mely alapján szabálysértési eljárást folytatnak. Arról azonban nem adhatnak tájékoztatást.

A Hajdú-Bihar Megyei Rend­őr-főkapitányság részéről Plásztán-Kopcsa Kamilla megbízott szóvivő arról tájékoztatott, hogy a csendháborítás napszaktól függetlenül megvalósulhat. A rendőr ezért a helyszínen figyelmeztethet (5-től 50 ezer forintig terjedő összegű) helyszíni bírságot szabhat ki, szabálysértési feljelentést tehet, indokolt esetben pedig a szabálysértés elkövetőjét előállíthatják.

A Debreceni Rendőrkapitányság visszatérően ellenőrzi az említett környéket. Amennyiben szabálysértést észlelnek, megteszik a szükséges intézkedéseket.

(Haon nyomán)