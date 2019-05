Anyaország :: 2019. május 8. 19:23 ::

Életfogytiglant kapott a magyar prostituált húsából gulyást főző osztrák kannibál

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték és a mentálisan sérült bűnözők számára kialakított intézetben kezelik majd azt a 64 éves férfit, aki 2018 márciusában megfojtott egy 28 éves, Bécsben prostituáltként dolgozó magyar származású nőt. Az ítélet nem jogerős.

A Bécsi Tartományi Büntetőbíróságon az esküdtek egyhangúlag hoztak döntést szerdán. A tárgyaláson elnöklő bíró, Christina Salzborn azzal indokolta az ítéletet, hogy az alperes többször állt már bíróság előtt a legbrutálisabb bűncselekmények vádjával. Az ügyész pedig arra hivatkozott: a vádlott egy szóval sem jelezte, hogy megbánta volna tettét.

A pszichiáter szakértő szerint az alperesnek személyiségzavara van, kannibalizmusra és szadizmusra való hajlam is megállapítható nála. A vádlott vallomásában azt mondta, hogy a nő szólította le őt. A férfi a tárgyaláson anyagi gondjaira, betegségeire, párkapcsolati problémáira is hivatkozott. Az ítélethirdetést követően fellebbezést nyújtott be.

A 64 éves osztrák Alfred U. 2018 március 29-én Bécsben lakásában ölte meg a magyar származású, Ausztriában dolgozó prostituáltat. Elmondása szerint azért követte el a gyilkosságot, mert a nő kigúnyolta őt. Azt követően feldarabolta a holttestet. Az emberi maradványokat végül zsákokban a Fertő-tóhoz vitte, és a vízbe dobta.

A holttest maradványait később a rendőrség megtalálta.

(MTI)