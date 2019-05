Anyaország :: 2019. május 9. 09:05 ::

Handó Tünde leváltását kezdeményezik

Az Országos Bírói Tanács szerdai ülésén úgy határozott, hogy indítványozza az Országgyűlésnél Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének elmozdítását.

Közleményükben az áll: alaptörvénybe foglalt feladatuk, hogy felügyeljék a bíróságok központi igazgatását ellátó hivatal elnökét, a kötelezettségek elmulasztása, illetve méltatlanság esetén pedig kezdeményezniük kell a tisztségétől való megfosztását.

Emlékeztetnek, hogy az elmúlt időszakban az OBT kifogásolta az OBH elnökének kinevezési gyakorlatát, az előterjesztések benyújtásának megtagadását, és összesen nyolc alkalommal jeleztek felé törvénysértést.

Handó, mint írják, 2018 áprilisa óta megtagadta az együttműködést az őt felügyelő bírói testülettel, saját hatásköreit alkotmányos ellenőrzés nélkül gyakorolja. A tanács szerint a törvények betartása és betartatása nem választás kérdése, hanem alkotmányos kötelesség a közhatalom gyakorlói számára.

Az Országos Bírósági Hivatal válaszközleményben reagált, amelyben vitatott legitimitásúnak nevezik az Országos Bírói Tanácsot. Szerintük a testület „forradalmárságukat” hangsúlyozó tagjai „továbbra is alaptalanul vádaskodnak”, hogy „minél nagyobb zavart keltsenek a bíróságok körül”. A hivatal szerint az OBH elnöke a legellenőrzöttebb közjogi szereplő, évente kétszer számol be az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága, egyszer pedig a plenáris ülése előtt. Hivatkoznak arra is, hogy az Országgyűlés elfogadta az elnök éves és féléves beszámolóit.

(24.hu)