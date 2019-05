Anyaország :: 2019. május 24. 11:21 ::

Eurószázezrek tisztára mosásában segített egy magyar banki dolgozó

Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó eurószázezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott.

Az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomoz Michael H. és társai ellen, akik illegálisan üzemeltettek nyerőgépeket Ausztriában. A tiltott szerencsejátékból befolyt összegeket magyar és szlovák cégeknek utalva visszaforgatták legális vállalkozásokba, majd befektették vagy készpénzben felvették – tette közzé péntek reggel a police.hu oldalon az Országos Rendőr-főkapitányság.

Miután az osztrákok megkeresték a magyar rendőrséget a bűnügy magyarországi szálainak felderítéséért, a készenléti rendőrség pénzmosás bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A hatóság vagyonvisszaszerzési hivatala megállapította, hogy az osztrák bűnözők a 33 éves N. György banki alkalmazott közreműködésével több magyarországi pénzintézetnél nyitottak számlákat. A nyomozás adatai szerint a férfi 582 ezer euró (mintegy 190 millió forint) bűncselekményből származó pénzösszeg eredetének eltitkolásában vett részt, amiért fizettek neki.

A rendőrség szerdán több helyszínen tartott házkutatást, és tárgyi bizonyítási eszközöket, valamint a bűncselekményből származó vagyonelemeket foglalt le, és zár alá vett egy nagy értékű autót és több bankszámlát. A pénzmosással megalapozottan gyanúsítható N. Györgyöt elfogták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Elfogták L. Zsoltot is, akinek a nevére több számlát nyitottak, és így közreműködött a pénzmosásban. A férfi gyanúsítotti kihallgatása után szabadlábon védekezik.

A magyarországi művelettel párhuzamosan az osztrák nyomozók is összehangolt akciót tartottak. Lefoglaltak hatszáz nyerőautomatát és 382 ezer euró (hozzávetőleg 125 millió forint) értékű bűncselekményből származó vagyont is. Az osztrák rendőrök több embert is kihallgattak gyanúsítottként tiltott szerencsejáték szervezése miatt.

A hatóság a nyomozást az osztrák rendőrökkel szorosan együttműködve folytatja – olvasható a rendőrségi oldalon.

(MTI)