Anyaország :: 2019. október 31. 12:40 ::

Erkölcsi alap és kereszténydemokrácia - saját mérhetetlen pártját tömjénezte Semjén

Végül is tényleg páratlan teljesítmény, hogy egy gyakorlatilag nulla támogatottsággal rendelkező párt ciklusokon át kormányon legyen, miniszterelnök-helyettest adjon, és nem kevés pénzből építgesse a saját "keresztény erkölcsét"... Ehhez a mutatványhoz még az SZDSZ-nek is kellett az öt százalék.

Alább olvasható az MTI híre:

Ma a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) az egyetlen történelmi, kereszténydemokrata, keresztényszociális, és az egyetlen világnézeti párt a magyar politikai palettán – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke csütörtökön az Országházban.

Rámutatott: a KDNP az egyetlen történelmi párt, amelyik a porondon maradt, és ez annak köszönhető, hogy hűségesek maradtak ahhoz a kereszténydemokrata örökséghez, amelyet az alapító atyák lefektettek. Ez az az erkölcsi alap, amely 75 éven át megtartotta a kereszténydemokráciát Magyarországon – mutatott rá a kisebbik kormánypárt elnöke.

Hozzátette: KDNP az egyetlen kereszténydemokrata és keresztényszociális alapokon álló párt, és az egyetlen világnézeti párt is egyúttal. Semjén Zsolt beszélt arról is, hogy ma a Fidesz-KDNP szövetsége nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió legsikeresebb politikai konstrukciója is.

Ezen belül a világnézeti KDNP mellett a Fidesz egy kereszténydemokrata ihletettségű nagy gyűjtőpárt, amelyik biztosítani tudja, hogy a szükséges számú szavazat meglegyen a kormányzáshoz – mutatott rá.

Harrach Péter, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke kiemelte: nagy bátorság kell ahhoz, hogy a politika világában valaki ma a keresztény utat válassza. A jelző kötelez, ennek meg kell felelni – jelentette ki, hangsúlyozva: ma sok támadás éri azt, aki a keresztény értékrendet következetesen képviseli.