Anyaország :: 2020. február 26. 11:16 ::

Az év eleje óta több mint 6300 határsértőt fogtak el

Idén eddig több mint 6300 migránst fogtak el a magyar határon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1-en.

Bakondi György közölte: az utóbbi néhány hétben megugrott a határon átjutni próbálkozók száma, ami igaz a román, a horvát és a szerb határszakaszokra is.

Hozzátette, a múlt évben a román határon 490 határsértőt fogtak el, idén február végéig pedig már 470-et. Nőtt a Szerbia felől próbálkozók száma, ami azt jelzi, hogy aktivizálódtak az embercsempészek a határ mellett feltorlódott migránsokat körében – tette hozzá.

Kitért arra is, egyre több migráns érkezik Törökországba, és nőtt azoknak a száma is, akik a görög szigetek felé tartanak. Ennek hátterében a Szíriában ismét kiújult harcok állhatnak, valamint az is, hogy Törökország elkezdte a határain belül lévő illegális bevándorlók visszatelepítését a biztonsági zónákba.

Bakondi György azt is mondta, hogy Bosznia-Hercegovinában most nagyon nehéz a helyzet, sok migráns érkezik oda, miközben rendkívül korlátozottak a bosnyák kormány lehetőségei, hogy mindenkinek útját állja a határon.

(MTI)