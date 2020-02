Anyaország :: 2020. február 27. 17:35 ::

Komoly havazásra készül az északi megyék magasabban fekvő részein a közútkezelő

Pénteken az északi megyék magasabban fekvő területein jelentős havazás várható - hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtök délután az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint kifejtették: a meteorológiai előrejelzések alapján csütörtök estétől az esőzés havas esőbe, helyenként havazásba válthat át. Az Északi-középhegységben akár 10 centiméternél is több hó hullhat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a lehetséges helyeken elvégzik a megelőző síkosságmentesítési munkákat, majd a havazással együtt ütemezetten ellátják a további hóeltakarítási munkákat. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az időjárási frontokkal együtt egyes helyeken akár 100 kilométer/órás szél is lehet, ami miatt akár hófúvásos szakaszokra is készülni kell.

Azt írták: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos közúthálózaton összesen ezer munkagépet (nehézgépjárművek, rakodógépek, hómarók) képes beállítani. A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozásokat, ezt követi a településeket összekötő mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése. A cég 94 mérnökségi telephelyéről minden munkagép előre meghatározott útszakaszokon avatkozik be és útról útra látják el feladataikat.

A meteorológiai előrejelzéseknek megfelelően a havazásban várhatóan érintett területeken megelőző, vagyis preventív sószórást végez a cég. Tehát még a havazás előtt síkosságmentesítő anyagot juttatnak a szükséges helyekre, ezt a munkát ugyanakkor nehezíti, hogy a havazás előtt a legtöbb helyen folyamatos esőzés is várható, így a csapadék lemoshatja az előre kijuttatott síkosságmentesítő anyagok egy részét.

Az aktuális útviszonyokról a társaság Útinform szolgálatánál és megyei diszpécsereinél, valamint a www.utinform.hu oldalon lehet érdeklődni.

(MTI)