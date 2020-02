Anyaország :: 2020. február 28. 20:30 ::

Lerakták az első honvédelmi sportközpont alapkövét Balassagyarmaton

Lerakták az első honvédelmi sportközpont alapkövét pénteken Balassagyarmaton. Simicskó István, hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos az ünnepségen azt mondta, az esemény egy új korszak kezdetét is jelképezi a magyar fiatalok hazafias és honvédelmi nevelésében.



Fotó: MTI/Komka Péter

A kormánybiztos közölte: a kormány döntése alapján valamennyi járásban épül majd honvédelmi sportközpont. Az első ütemben 40 településen mérték fel a helyszíneket, a programhoz az önkormányzatok biztosítják a közművesített telkeket.

Három ütemben valósulnak meg a beruházások, az első öt helyszínen már kiválasztották a kivitelezőket. A létesítmények fő célja, hogy erősítsék a sportlövészetet, de küzdő- és technikai sportokat is lehet majd ezekben gyakorolni, és a sportközpontok kiválóan alkalmasak lesznek arra is, hogy építsék a helyi közösséget - mondta Simicskó István. A kormánybiztos hangsúlyozta: a honvédelmi sportközpontok erősítik a gyerekek, a fiatalok kötődését a szülőföldhöz, a hazához, így a létesítmények a hazafias nevelés egyfajta intézményi központjai is lesznek.

A Nógrád megyei Balassagyarmaton az Ipoly-parti részen, az uszoda közelségében épül meg jövő nyárra a 10 lőállásos, 50 méteres sportlőtér kiszolgáló helyiségekkel, közösségi klubbal és oktatótermekkel egy csaknem hétezer négyzetméteres telken, a kivitelező a Trend Építő Zrt. lesz.

Az első honvédelmi sportközpont alapkövét Simicskó István, Balla Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Csach Gábor (Fidesz-KDNP), Balassagyarmat polgármestere tette le.

(MTI)