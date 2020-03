Felszólítjuk Kiss Árpádot, hogy tisztázza állításait, különben ezeket csak üres vádaskodásnak vesszük és a mozgalmunkat (illetve más hazafias szervezeteket) való lejáratási szándékként feltételezzük, aminek indítéka pedig szintén felvet bizonyos kérdéseket a témában: maga a nyilatkozata is tekinthető bizonyos beavatkozásnak a politikába, a mi tevékenységünkbe és a társadalmi megítélésünkbe.

Azt meg tudjuk erősíteni, hogy mi is tapasztaltunk vélhetően ügynöki aktivitást a cigánygyilkosságokkal összefüggésben, és alá tudjuk támasztani, hogy próbálhattak egyes szervezeteket, személyeket provokálni, illetve hasonló bűncselekményekre rábírni. Volt olyan jelentkezőnk ebben az időszakban, aki igen gyorsan arra szeretett volna rávenni minket, hogy szerezzünk fegyvereket általa, amikkel cigányokat tudnánk lelőni. Miután ezen “ötletét” semmilyen szempontból sem támogattuk, próbált minket bátorítani éles lőfegyverek illegális módon történő beszerzésére, mondván, hogy ő le tudja ezeket “papírozni” önvédelmi célú fegyvertartásra. Természetesen ezen személy nem lett tagja a mozgalmunknak, el sem kezdhette a 2 éves próbaidős tagságát, és azóta el is tűnt a környezetünkből. Voltak olyan kísérletek is ugyanebben az időszakban, vélhetően szintén hatósági személyek részéről, amikkel törvénytelen, könnyű pénzszerzési lehetőségek kecsegtetésével szerették volna befeketíteni mozgalmunk hírnevét.

Nem egy esetben próbálták a hatóságok zsarolással és megfélemlítéssel rávenni egyes tagjainkat, hogy működjenek együtt a magyarországi titkosszolgálattal, hogy a szervezetünkről információt szolgáltassanak. Ez gyakorlatilag minden kormányzatra igaz, ugyanis tapasztaltunk ellenséges, magyarországi titkosszolgálati tevékenységeket a Medgyessy-, Gyurcsány-, Orbán-kormányok alatt is. Nem egyszer a nyilvánossághoz is fordultunk. A HVIM 2003-ban először tüntetett a titkosszolgálati beavatkozások ellen, mely megmozdulás Magyarországon is teljesen egyedülálló volt. Azóta is rendszeresen számoltunk be titkosszolgálati tevékenységekről a szervezetünk körül. 2011-ben és 2013-ban is történtek beszervezési kísérletek, aminek mementója ez az összeállítás is.