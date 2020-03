Anyaország, Videók :: 2020. március 18. 16:05 ::

Orbán: felfüggesztik a hiteltartozásokat az év végéig

Kormányülés szünetében jelentette be, hogy „húsbavágó döntéseket hoztak." Ez a hetedik nap, amióta kihirdették a rendkívüli veszélyhelyzetet, mondta Orbán. Bővülő cikk.



Gazdasági döntéseket hoztak, mert úgy látják eljött az ideje, hogy "a járványügyi és egészségügyi kérdések mellett most már gazdasági döntéseket is hozzanak." Olyan kérdésekről tárgyaltak, amelyektől azt várják, hogy a döntéseikkel meg tudják védeni a munkahelyeket. Ezek csak az első, legsürgetőbb döntéseik, melyeket majd újabbak követnek, ígérte a miniszterelnök.

Magánszemélyek és vállalkozások mai napig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végégi felfüggesztik.

A rövid lejáratú vállalkozási hitelek július 30-ig meghosszabbításra kerülnek.

A holnaptól felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a THM-et a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékban maximalizálják.

Súlyos gondokkal küszködő szektorok a turizmus, vendéglátás, a szórakoztatóipar, a sport, a kulturális szolgáltatások, a személyszállítás, azaz a taxizás. Ezekben a szektorokban a munkáltatók járulékfizetés kötelezettségét teljes egészében elengedik. A munkavállalók járulékát jelentősen csökkentik. Nyugdíj-járulékot nem kell fizetniük, és az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken június 30-ig. A KATA szerint adózó taxisok átalány szerinti kötelezettségét június 30-ig elengedik. Ezekben az ágazatokban a helyiség bérleti szerződéseket nem lehet felmondani és a bérleti díjakat nem lehet megemelni. Június 30-ig a turizmusfejlesztési hozzájárulást is elengedik.

A munkavállalási szabályokat rugalmasabbá teszik, hogy a munkaadók és a munkavállalók könnyebben meg tudjanak egyezni egymással.

Orbán Viktor szerdán a Facebook-oldalán tett volna bejelenést, de a miniszterelnök közösségi oldala pillanatok alatt lefagyott és elérhetetlenné vált. Az élő adást az M1-en is közvetítették volna, a kép be is jött, hang viszont nem volt. A műsorvezető ezért bemondta, hogy a nagy bejelentést később vetítik le.

Nem sokkal negyed négy előtt Orbán Facebook-oldala újra elérhetővé vált, de a valamivel több mint tizenegy perces videónak továbbra sem volt hangja. Fél négy körül aztán a teljes videó eltűnt. Nem sokkal négy óra előtt az M1 műsorvezető bemondta, hogy a miniszterelnök Facebook-oldala összeomlott, ezért a bejelentést a tévében vetítik le.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken tette meg első nagy online bejelentését, melyben újabb külföldi beutazási korlátozások mellett tájékoztatott az összes oktatási intézmény bezárásáról, illetve tíz területi akciócsoport felállításáról. Pár órával azelőtt, reggeli rádióinterjújában még azt mondta, hogy „az iskolák bezárása nem indokolt”.

A miniszterelnök legutóbb hétfőn, a parlamentben tartott napirend előtti felszólalásában ismertetett új intézkedéseket; ezek szerint az összes nem magyar állampolgár előtt lezárják a határokat, minden rendezvényt betiltanak, illetve azt, hogy az éttermek és a kávézók csak 15 óráig lehetnek nyitva.

