Gyógyult koronavírusosok jelentkezését kérik a vérplazma-kezeléshez

Biztató magyar kutatások folynak a koronavírus vérplazmából kinyert ellenanyagának felhasználásával kapcsolatban, egy betegnél máris elkezdték a használatát - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Illusztráció: a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár egyik katonája megelőző fertőtlenítést végez a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ bentlakásos idősek otthonában, a Pacsirta utcában 2020. április 24-én (fotó: MTI/Balázs Attila)

Müller Cecília elmondta: a világon az elsők között a Szent László kórházban magyar kutatóknak, orvosoknak sikerült vérplazmából előállítani a koronavírus ellenanyagát és egy súlyos állapotú betegnek csütörtökön elkezdték adagolni. Az ellenanyagot korábban megbetegedett, de már felgyógyult emberek vérplazmájából lehet kivonni, ezért kérik a fertőzésen átesett, már gyógyult emberek jelentkezését a 30/6029250 telefonszámon, illetve a verplazma@dpckorhaz.hu oldalon.

A szakember elmondta, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai a vírus környezetünkben való elterjedtségét is vizsgálják, a főváros szennyvizében egyelőre nem találtak koronavírust.

A járvány aktuális adatait ismertetve Müller Cecília elmondta: az igazolt fertőzöttek száma 2383-ra nőtt, és újabb 11 halálos áldozatot szedett a járvány, így már 250-re nőtt a fertőzés nyomán elhunytak száma. Utóbbiak szinte kivétel nélkül idősek, illetve fiatalabb, ám több krónikus betegséggel küzdő emberrel is végzett a vírus.

Kórházban már 877 embert ápolnak, akik közül 61-en szorulnak gépi lélegeztetésre, 401-en pedig már felgyógyultak a betegségből - sorolta.

Mindennek párhuzamosan - folytatta - a kiterjedt kontaktkutatás keretében egyre nő a laborvizsgálatok száma, ami azt jelenti, hogy immár 58251 tesztet végeztek.

Kérdésekre válaszolva közölte: annak ellenére zökkenőmentes az akut betegek ellátása a tatabányai kórházban, hogy az intézmény 29 dolgozója karanténba került.

Ugyanakkor a kiskunhalasi mobilkórház készen áll a betegek fogadására, amennyiben a helyzet azt szükségessé teszi, megkezdődhet a működtetése - mondta Müller Cecília.

Operatív törzs: hétvégén is tartsák be a korlátozó szabályokat!

Pénteken is több kórházba érkezik jelentős mennyiségű védőeszköz-szállítmány - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a pénteki online sajtótájékoztatón, és arra kérte a lakosságot, a hétvégén is tartsák be a korlátozó szabályokat, ne veszélyeztessék saját egészségüket, illetve másokét.

Lakatos Tibor ezredes elmondta: folyamatosan ellátják a kórházakat védőfelszerelésekkel, pénteken több helyre is érkezik szállítmány. Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky Kórházba, a Dél-pesti Centrumkórházba, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe és a Szent János-kórházba, vidéken Veszprémbe, Székesfehérvárra, Tatabányára, Ajkra és Szekszárdra indul el jelentős mennyiségű szállítmány védőeszközökkel és felszerelésekkel. Hozzátette: a jövő héten folytatják a kiszállítást és biztosítják a kórházak számára a tartalékkészleteket.

Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője arra kérte a lakosságot, a hétvégén is tartsák be a korlátozó szabályokat, ne veszélyeztessék saját egészségüket, illetve másokét.

Az ezredes a sajtótájékoztatón megköszönte munkatársainak az áldozatos munkát, amit pénteken, a rendőrség napján is végeznek az országban élők egészsége, élete megóvása érdekében.

Felidézte: a hétvégén mindig több szabályszegéssel találkoznak, mert hétköznap a munkába járó állampolgároknak jóval nagyobb lehetőségük van a kijárási korlátozás szabályai alóli törvényes felmentésre, de hétvégén ez a lehetőség szűkül. A tapasztalatok szerint ilyenkor többen hagyják el alapos indok nélkül a lakóhelyüket, nem tartják be a meghatározott távolságra vonatkozó szabályokat, és vannak, akik a vendéglátóhelyeken nem a megengedett célból tartózkodnak.

Jelezte: a hétvégére a polgármesterek ismét felhatalmazást kapnak, hogy településükön a kijárás szigorúbb szabályait határozzák meg. Az operatív törzs tapasztalata szerint a polgármesterek eddig is jól éltek a lehetőséggel és intézkedéseik a járvány terjedésének lassítását szolgálták.

Lakatos Tibor szólt arról is, hogy péntek hajnal óta működik a régi hegyeshalmi határátkelő, folyamatos az Ausztria és Magyarország között ingázók ki- és beléptetése. Mint mondta, a határátkelő újranyitása a mezőgazdaságban dolgozóknak is nagy segítség, hiszen a gazdák vontatókkal, mezőgazdasági járművekkel nem tudták használni az autópálya-átkelőhelyet.

Azzal kapcsolatban, hogy a főváros rendeletben írta elő a maszkviselést a boltokban, az ezredes közölte: ennek az ellenőrzése annak a feladata, aki a szabályt megalkotta. Ebben részt vehetnek egyes rendészeti feladatot ellátó szervezetek, a közterület-felügyelők, és a polgárőrség is jelezheti, ha a szabály megszegését tapasztalja.

Rétvári: a 13. havi nyugdíj visszavezetése növeli az idősek anyagi biztonságát

A 13. havi nyugdíj visszavezetése növeli az idősek anyagi biztonságát - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Rétvári Bence hangsúlyozta: a koronavírus-járvány idején fokozott figyelmet kell fordítani az idősekre, ezért számukra nagyobb biztonságot, védelmet kell biztosítani, és a kormány ezért eltökélte a 13. havi nyugdíj visszavezetését.

A 2021-ben februárjában egynegyed havival, 2022-ben fél havival, 2023-ban háromnegyed havival, végül 2024-ben négy heti nyugdíjjal több fog érkezni az idősekhez - ismertette. Közölte: jövőre 70 milliárddal, 2024-ben pedig 280 milliárd forinttal fognak többet fordítani nyugdíjkiadásokra.

Emlékeztetett arra is, hogy 2008-ban az akkori kormány elvette a 13. havi nyugdíjat az idősektől, amivel anyagi bizonytalanságot okozott nekik.

A koronavírus-járvány miatt az idősek védelmében hozott intézkedéseket sorolva Rétvári Bence elmondta, hogy egyszerűsítették a gyógyszerek felírásának, kiváltásának szabályait, az élelmiszerboltokban külön vásárlási idősávot határoztak meg nekik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) külön zöldszámon ad tájékoztatást számukra a fontos intézkedésekről, az önkormányzatoknak pedig kötelezettségük, hogy minden idős ember ellátásról gondoskodjanak, ha az más módon nem megoldható - folytatta.

Rétvári Bence kiemelte azt is, hogy az idősotthonokban élők védelme érdekében az operatív törzs "sok többletbiztonsági intézkedést" hozott, köztük szigorodtak a higiéniás szabályok. A központi készletekből kétmillió maszkot és 300 ezer pár kesztyűt szállítanak ki az idősotthonokba ezekben a napokban - tette hozzá.

Felidézte: 2010-ben azt ígérték az időseknek, hogy megóvják a nyugdíjak értékét, amit "be tudtunk tartani, sőt a nyugdíjak vásárlóértékét több mint 10 százalékkal növelni is tudtuk". Emellett - folytatta a kormánypárti politikus - mintegy 200 milliárd forint értékben nyugdíjprémiumot és nyugdíj-kiegészítést, Erzsébet-utalványt és rezsiutalványt biztosítottak a nyugdíjasoknak.

Rétvári Bence megfogalmazása szerint "nem volt mindig természetes" a nyugdíjak értékének megőrzése és az idősek iránti fokozott figyelem. 2008-ban nemcsak a 13. havi nyugdíjat vette el az akkori kormány, hanem a kórházakat és orvosi rendelőket is fizetőssé tette a kórházi napidíjjal és a vizitdíjjal, továbbá áfaemeléssel sújtotta a nyugdíjasokat és tizenötször emelte a rezsi árát.

Ezzel szemben a polgári kormányok csökkentették az alapvető élelmiszerek áfáját és rezsidíjakat - hangsúlyozta. Ennek is köszönhető, hogy míg 2010-ben "messze az európai uniós átlag felett" volt a szegénység a nyugdíjasok körében, addig az utóbbi évekre sikerült az uniós átlag alá szorítani - közölte az államtitkár, aki hangsúlyozta: köszönettel tartozunk az időseknek, akik "felépítették ezt az országot".

