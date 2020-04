Anyaország, Koronavírus :: 2020. április 27. 16:57 ::

281 büntetőeljárás indult a járvánnyal összefüggésben

Hét teherszállító repülőgéppel érkeznek hétfőn a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök Magyarországra - közölte a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes tájékoztatása szerint 17 tonna védőkesztyű, 16 tonna sebész szájmaszk és több tonna egyéb egyéni védőfelszerelés érkezik az országba a nap során.

Közölte: a hétvégén 3631 alkalommal intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt. Szombaton 1905, vasárnap 1726 intézkedésre volt szükség, a két nap során 1760 figyelmeztetést, 1069 helyszíni bírságot róttak ki és 802 szabálysértési feljelentést tettek.

A hétvégén 1476 hatósági házi karantént rendeltek el, az érvényben levő korlátozó intézkedések száma 9829. A hatósági házi karanténban levőket folyamatosan ellenőrzik, ezen a hétvégén 41 szabályszegés miatt kellett szankciót alkalmazniuk a rendőröknek. A rendőrség március 12-től ellenőrzi a hatósági házi karanténban levőket, eddig összesen 1286 esetben kellett intézkedniük a szabályokat be nem tartókkal szemben - tette hozzá.

A járvánnyal összefüggésben 281 büntetőeljárás indult, ebből 74 rémhírterjesztés, 25 közveszéllyel fenyegetés, 86 csalás és 16 járványügyi szabályszegés miatt. Eddig 50 gyanúsítottat hallgattak ki.

Nyugalom van Magyarország határátkelőinél - folytatta az alezredes, megjegyezve, hogy mindössze a teherforgalomban belépő oldalon lehet 1 órás várakozási időre számítani Tompánál, illetve Röszkénél.

Újságírói kérdésre válaszolva Kiss Róbert elmondta: eredményes volt, hogy ingyenessé tették április 6-tól parkolást. Felidézte: a kormányrendelettel a cél az volt, hogy a tömegközlekedésben csökkentsék a zsúfoltságot. Értékelésük szerint ez megtörtént, mivel sokan a saját autójukat használják inkább a közlekedésre - mondta, hozzátéve, hogy a tömegközlekedésben a kevesebb utas a távolságtartás szabályát is jobban be tudja tartani. Kijelenthetjük, hogy mivel a járvány megbetegedési görbéje a korábbi becslésekhez képest laposabb, mint ahogy azt korábban várták, más intézkedésekkel együtt a díjmentes parkolás is eredményt hozott - mondta.

Arra a kérdésre, hogy a Balaton környékén is sokan voltak-e, akik megszegték a kijárási korlátozásokkal kapcsolatos szabályokat, az alezredes azt mondta: Somogy, Veszprém és Zala megyében összesen 435 rendőri intézkedésre volt szükség, ami soknak mondható. Ebből Somogyban 228, Zalában 97, Veszprémben 110 intézkedést hajtottak végre. Somogy megyében 83 figyelmeztetésre, 79 helyszíni bírságra volt szükség és 66 feljelentést tettek szabályszegőkkel szemben.

(MTI)