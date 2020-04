Anyaország, Koronavírus :: 2020. április 27. 17:47 ::

Hévíz másfél milliárd forintos bevételkieséssel számol

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben az év végéig tartó időszakban mintegy másfél milliárd forint bevételkieséssel számol Hévíz önkormányzata, amely 6,2 milliárd forintos költségvetéssel tervezte az évet - közölte hétfői sajtótájékoztatóján a város polgármestere.

Papp Gábor jelezte: az alapvetően a turizmusból élő településen a kieső bevételek legnagyobb tétele a mintegy 650 millió forintos idegenforgalmi adó, az ezt megalapozó, nagyjából hasonló mértékű, de májustól már elmaradó állami kiegészítés, a csökkenő helyi iparűzési adó, továbbá a parkolási díjak és a városi rendezvények, illetve intézmények elmaradó bevételei.

A polgármester hozzátette: a város fejlesztései ennek ellenére nem állnak le, jelenleg is zajlik az állami és európai uniós forrásokból elnyert pályázatok megvalósítása.

Kifejtette: a hévízi önkormányzatnál is megértik és támogatják a járvány elleni védekezés miatt meghozott kormányzati lépéseket. A város ugyanakkor várja már azt a pillanatot, amikor újraindulhat a turizmus, az érdeklődés a vendégek részéről jelenleg is folyamatos, ezért azt remélik, hogy júniusban legalább a belföldi vendégforgalom elindulhat.

Papp Gábor elmondta: a jelenlegi időszakban az önerős pályázatok sem álltak le teljesen, egy részüket ugyan áttervezték, de például a most 66 kamerából álló közterületi rendszer bővítése is zajlik, folytatódik az új parkolási rendszer kialakítása is. A Hévíz-Balaton Airport fejlesztése sem állt le, a norvég pilótaképző is jelezte, hogy megvalósítja a Sármellékre tervezett pilótaiskolát.

Az önkormányzat kiadásait csökkenti idén, hogy még januárban több mint másfél milliárd forintért értékesítette az Aquamarin szállodát működtető céget, így annak működtetése, fejlesztése és a dolgozók bérének finanszírozása nem az önkormányzat, hanem az új tulajdonos feladata - ismertette Papp Gábor.

A polgármester ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a vendégforgalom indulását követően - még ha a kormányzati döntés szerint a turistáknak idén nem kell is idegenforgalmi adót fizetniük - a szállásadóknak továbbra is kötelező lesz az ezzel kapcsolatos adóbevallás. Ez azért fontos, mert az állam a kieső idegenforgalmi adót ez alapján téríti meg az önkormányzatoknak, illetve ez az összeg az alapja minden évben a bevallott összeggel azonos állami támogatásnak.

H. Horváth Orsolya polgármesteri főtanácsadó ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat továbbra is támogatja a helyi magánszállásokat azzal, hogy már ötödik éve minőségfejlesztési pályázatot biztosít számukra. Április végéig kötik meg az idei támogatási szerződéseket - eddig 16 millió forintra érkezett igény -, ami az előző évben befizetett idegenforgalmi adó 50 százalékos mértéke lehet egy-egy magánszállásnál.

Hozzátette, hogy az önkormányzat döntése alapján jövőre is a 2019-es bevallások alapján pályázhatnak az igénylők, így nem éri őket hátrány az ebben az évben mérséklődő vendégforgalmuk alapján. A pályázók így nemcsak megőrzik, de erősíteni is tudják a versenyképességüket.

A Hévízre érkezők mintegy 80 százaléka visszatérő vendég, aki a gyógyulás miatt látogat a városba, ezért remélik, hogy a gyógyturizmus krízisálló ágazat marad - mondta H. Horváth Orsolya.

(MTI)