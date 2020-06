Anyaország :: 2020. június 23. 18:39 ::

Szijjártó Moszkvában: októbertől 4,2 milliárd köbméter orosz gázt vásárolunk egy évre

Megszületett a kereskedelmi megállapodás arról, hogy az idén október és jövő október között összesen 4,2 milliárd köbméter gázt vásárol Magyarország a Gazpromtól - mondta a Moszkvában tárgyaló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-nek.

"Megkezdjük a kereskedelmi tárgyalásokat a jövő év őszétől kezdődő időszakról. A mi célkitűzésünk az, hogy egy háromszor ötéves hosszútávú megállapodást tudjunk kötni, amelyből minden ötödik év végén ki lehet szállni. Ez biztosítja a hosszú távú ellátásunkat és biztosítja azt is, hogy ha közben adódnak jobb lehetőségek, vagy változik a nemzetközi energiapiac, akkor újra lehessen tárgyalni a megállapodást, vagy ki lehessen abból szállni" - fogalmazott.

A tárcavezető elmondta, hogy nyáron Magyarország 2 milliárd köbméternyi betárolható gázt vásárol, amelynek szállítása már meg is kezdődött. Szavai szerint a szállítások mennyiségéről szóló tárgyalások mellett jól áll a szállítási útvonalak bővítése is, mert a Török Áramlat gázvezeték megépítésének köszönhetően jövő év októberétől délről is lehet majd gázt vásárolni.

"Minden magyarországi döntés megszületett annak érdekében, hogy a szerb-magyar határt és a magyar nemzeti gázvezeték-rendszert egy 15 kilométeres vezetékkel kössük össze, ennek a tervezése már meg is kezdődött. Ez pedig jövő év októberétől 6 milliárd köbméternyi gáz magyarországi érkezését teszi lehetővé délről" - mondta.

Közölte, hogy az űrkutatási együttműködés fejlesztés tekintetében a politikai szándék mindkét oldalról egyértelmű.

"Az orosz-magyar együttműködésben szeretnénk folytani azt a három nagy kutatási projektet, amelyben magyar cégek, ipari vállalatok és tudósok technológiai hozzájárulása már most is komoly mértékű. Az elkövetkezendő négy-öt évben ezek a technológiai fejlesztések elérnek odáig, hogy ezeket a műszereket fel lehet majd vinni kutatási céllal a nemzetközi űrállomásra. Egyértelműen az a célunk, hogy ezeket a műszereket a Nemzetközi Űrállomásra eljuttató csapatban legyen magyar kutató űrhajós is" - hangsúlyozta Szijjártó.

Rámutatott, hogy új lehetőséget nyithat meg a kétoldalú együttműködésben a koronavírussal szembeni oltóanyag és terápia kutatása iránti törekvés, mert mindkét ország sikeresen védekezik a járvány ellen. Emlékeztetett rá, hogy az egészségügy, főleg a gyógyszeripar területén a kapcsolatok a két ország között eddig is rendkívül fejlettek voltak, a magyar export több mint egyötöde gyógyszeripari termékekből áll.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Richter, amely egy több 100 millió eurós gyártóbázissal van jelen Oroszországban, meg tudta tartani piaci részesedését a válság alatt, és további 15 millió eurónyi beruházást tervez. Elmondta, hogy magyar orvosi műszereket gyártó vállalat is tevékenykedik már az orosz piacon.

Szijjártó keddi moszkvai tárgyalópartnerei között szerepelt Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz vezérigazgatója, Mihail Murasko egészségügyi miniszter, a magyar-orosz kormányközi bizottság új orosz társelnöke, Gyenyisz Manturov ipari és kereskedelmi miniszter, Alekszandr Valentyinovics Novak energetikai miniszter, valamint a Transmashholding vezérigazgatója, Kirill Lipa és a cég elnöke, Andrej Bokarjev.