Orbán: járvány ide vagy oda, jövő év elején megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaépítése

Jövő év elején megkezdjük a 13. havi nyugdíj visszaépítését - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, az idősek világnapján.

A kormányfő a Facebookon közzétett videójában az Idősügyi Tanács ülése után közölte: a legfontosabb téma a 13. havi nyugdíj volt, hiszen mindenkit az izgat, hogy miután a járvány nemcsak az embereket, hanem a gazdaságot is megviseli, vajon lehetőség lesz-e a arra, hogy a korábban vállaltak szerint a 13. havi nyugdíj visszaépítése megkezdődjön.

"Egyértelmű és világos választ adtam a kormány és a pénzügyminiszter nevében: a következő év elején megkezdjük a 13. havi nyugdíj visszaépítését, járvány ide vagy oda" - jelentette ki Orbán Viktor.

A következő hónapok az idősek szempontjából nehezek lesznek, mert az ország választópolgárai úgy döntöttek, hogy ősszel nem zárjuk le újra az ország működését, hanem folyamatosan működésben tartjuk az intézményeket, az iskolákat, a munkahelyeket, a sportlétesítményeket, a színházakat és az Idősügyi Tanácshoz hasonló fórumokat is - folytatta a miniszterelnök. Hangsúlyozta: ez fokozott figyelmet követel mindenkitől; a fiatalabbaktól, de az idősektől is, hiszen a veszély jelentős. Jelezte: az Idősügyi Tanács ülését is fokozott biztonsági intézkedések mellett tartották meg.

"Ha nem vigyázunk és nem figyelünk egymásra, sok életet veszítünk el, olyanokat is, amelyeket egyébként megmenthettünk volna" - mondta Orbán Viktor.

(MTI)