Anyaország :: 2020. október 6. 14:33 ::

Honvédkadét-szakképzés indul Zalaegerszegen

Reklám





A következő tanévtől honvédkadét-szakképzés indul Zalaegerszegen. A leendő diákok a gépjármű-mechatronikai technikusképzés keretében sajátíthatják el a honvédelmi ismereteket.



Fotó: MTI/Varga György

Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikai államtitkára a képzés keddi zalaegerszegi bejelentésekor elmondta: országszerte több mint hetven iskolában folyik már kadétképzés valamilyen szinten, szeretnék elérni, hogy ezzel a tanulási lehetőséggel minél jobban lefedett legyen Magyarország.

A zalaegerszegi képzés kiváló példája a magyar haderőfejlesztési program átgondoltságának, hiszen a közeljövőben a városban harcijárműgyártás indul és a szükséges ismeretek oktatása is megvalósul - jelezte az államtitkár. Úgy fogalmazott: a honvédelem nemzeti ügy, minden magyar ember felelőssége. "Mindenkinek meg kell értenie, miért fontos a 21. században is a honvédség, és miért van szükség a magyar katonákra határon belül és kívül". Amikor valaki "önként vállalja, hogy élete árán is megvédi Magyarországot és a polgárait", annál nemesebb cél kevés van - hangsúlyozta a HM államtitkára.

A zalaegerszegi képzés keretében felkészítik a fiatalokat arra, hogy a 21. századi technológiában készítőként, alkalmazóként vegyenek részt, ezért zajlik a képzés a mechatronikai oktatás részeként, a magyar hadiipar jövőjét is meghatározva. A végzős diákok ezután továbbtanulhatnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vagy bármilyen műszaki egyetemen - jegyezte meg Ruszin Romulusz.

Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) azt mondta: Zalaegerszeg nem véletlenül csatlakozott a honvédkadétképzéshez, mert a városban fontosak a történelmi emlékek, a katonai hagyományok ápolása, erősítése. A haderőfejlesztési programmal pedig nemcsak a NATO-vállalásainkat tudjuk teljesíteni, de saját biztonságunkat is szolgáljuk vele - közölte.

A polgármester emlékeztetett arra is: még csak néhány hete annak, hogy bejelentették, Zalaegerszegen indul 2022-ben a német Lynx gyalogsági harcjárművek gyártása.

Németh Dezső, a képzésnek helyet adó Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Technikumának igazgatója arról beszélt, hogy az intézményben fakultációs szinten már oktatnak katonai alapismereteket, amelynek gyakorlati részét - mint a fegyver- és alaki ismeretek vagy a tereptani ismeretek - a honvédség közreműködésével végzik. A honvédkadét-szakképzést a már egy éve tartó előkészületek után a 2021-22-es tanévtől vezetik be Zalaegerszegen.

(MTI)