Anyaország, Koronavírus :: 2020. november 4. 13:41 ::

Müller: egyre nagyobb mértékben emelkedik a naponta megfertőződők száma

Reklám





Európa-szerte, így Magyarországon is exponenciálisan nő a koronavírus-fertőzöttek száma - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília kiemelte, egyre nagyobb mértékben emelkedik a naponta megfertőződők száma, ami elsősorban azoknak a kontaktusoknak köszönhető, amelyek egy-egy fertőzött ember környezetében létrejönnek.

Az elmúlt két hét járványügyi adatait vizsgálva az látszik, hogy egy hét alatt másfélszeresére nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, ez idő alatt 7420 ember fertőződött meg a vírussal - közölte az országos tisztifőorvos. Elmondta, a magyarországi települések 80 százalékában már regisztráltak fertőzöttet, ami nem jelenti azt, hogy a fennmaradókban ne lenne fertőzött.

Szinte nincs olyan település, ahol ne lenne jelen a vírus. Az országos átlaghoz képest a fertőzöttség a fővárosban másfélszeres, Budapesten 100 ezer lakosra 888 fertőzött jut, a fővárost Győr-Moson-Sopron, Nógrád és Vas megye követi - közölte, a legkevésbé érintett megyék között említve Somogyot és Tolnát.

Müller Cecília beszámolt arról is, hogy a járvány kezdete óta az összes fertőzött 21 százaléka a 40-49 éves korosztályhoz, 15,1 százaléka a 65 éves vagy annál idősebb korosztályhoz tartozott, és a fertőzöttek 4,4 százaléka volt gyerek. Megfigyelhető az is, hogy emelkedik a fertőzöttek átlagéletkora, míg a 43. héten ez 44 év volt, addig a 44. héten 45,7 év. A 15 évesnél fiatalabb fertőzöttek száma 770-nel nőtt egy hét alatt - tette hozzá.

Az elmúlt négy hétben az igazolt új esetek negyede a 40-49 éves korosztályt érinti. Százezer lakosra vetítve 1165 új igazolt fertőzött a 20-29 éves korosztályhoz tartozik, 935-en vannak a 30-39 évesek között, 1120-an a 40-49 évesek és 1038-an az 50-59 éves korosztályban. A 60-69 éves korosztályban százezer lakosra 1127 beteg jut, míg a 80 éven felüliek 1040-en vannak - tudatta.

Müller Cecília kitért arra, ritkán, de előfordul, hogy fiatal, egészséges embernél súlyos lefolyású a fertőzés, így - fogalmazott - senki nem tehet kivételt, a szabályokat mindenkinek be kell tartani.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, komolyan kell venni a hatályban lévő intézkedéseket, mert a környező országok példáján látszik, mekkora terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre a koronavírusos betegek ellátása.

Az intézkedések jelentős része azt szolgálja, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházba, és az intézmények el tudják látni a betegeket - hangsúlyozta.

Müller Cecília elmondta, kedden 4219-cel nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Kilencvenen belehaltak a fertőzés szövődményeibe; a legfiatalabb 28, a legidősebb 99 éves volt. Kórházban 4871 koronavírus-fertőzöttet ápolnak, 355-en vannak lélegeztetőgépen.

Operatív törzs: az állra húzott maszkért nem dicséret jár

A kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely szerdán lépett hatályba - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Gál Kristóf közölte: a rendkívüli jogrend, ahogy a koronavírus-járvány első hulláma idején, úgy most is gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek szólnak, ezek végrehajtásában kérik az állampolgárok együttműködését - mondta. Gál Kristóf hangsúlyozta: az eddig bevezetett védelmi intézkedések továbbra is hatályban maradnak, de újabb szabályokat is elrendelt a kormány.

Elmondta: éjszakai kijárási korlátozás lép életbe, éjfél és másnap reggel öt óra között mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. A kötelezettség nem vonatkozik arra, aki munkát végez, a munkahelyére vagy onnan haza utazik. Egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal ugyancsak elhagyhatják az emberek a lakóhelyüket.

A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekre is új szabályok léptek életbe: az ilyen programokon a nézők csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és a közvetlen egymás mögötti ülőhelyekre se lehet leülni. Egymás mellett és a sorok között is meg kell tartani lehetőség szerint a másfél méteres távolságot - tette hozzá. Megjegyezte: ezeknek a szabályoknak a betartásáról, a feltételek biztosításáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

Azt, aki nem tartja be a szervező, az üzemeltető vagy alkalmazottaik felszólítására sem a szabályokat, kötelezően kizárják a rendezvényről. A szervező, üzemeltető, illetve alkalmazottaik felelőssége, hogy a szabályszegő a helyszínt elhagyja. Ezeknek a szabályoknak a betartását a rendőrség ellenőrzi, szabálytalanság esetén pedig határozottan fog fellépni - mondta Gál Kristóf. Hozzátette: ha kötelezettség megszegését tapasztalják a rendőrök, figyelmeztetést alkalmaznak, százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki, az érintett helyiséget, területet, intézményt, helyszínt pedig egy napra vagy akár egy évre is bezárathatják ideiglenesen.

A járvány terjedésének csökkentése érdekében országszerte újra ingyenessé tették a parkolást, a fővárosban és a megyei jogú városokban pedig a helyi közlekedési társaságokat arra kötelezték, hogy sűrítsék a helyi járatokat a munkanapokon reggel 7 és 9, valamint 15 és 19 óra között - mondta.

A keddi nap adatait ismertetve kiemelte: 72 rendőri intézkedésre volt szükség országszerte azért, mert az üzletekben vagy a kormányrendeletben meghatározott egyéb helyeken megszegték az emberek a védelmi szabályokat. A rendőrök 19 embert figyelmeztettek, 39 helyszíni bírságot szabtak ki, 14 embert feljelentettek. Rámutatott: az intézkedések háromnegyedében súlyosabb szankciót kellett alkalmazniuk a szabályok be nem tartása miatt.

Felhívta a figyelmet az egyéni felelősségre, azt mondta: aki mások testi épségét, életét veszélyeztetve nem tartja be a védelmi szabályokat, az határozott, szigorúbb következménnyel járó rendőri intézkedésre számíthat. Felidézte: a kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta kedd éjfélig védelmi intézkedésekkel kapcsolatos szabálysértések miatt országosan 2546 intézkedésre volt szükség.

A Magyarország területén átutazókat is ellenőrizték a rendőrök kedden, a tranzitszabályokat megsértők közül 71 emberre helyszíni bírságot szabtak ki, hatot feljelentettek.

Az elmúlt napon 5189 hatósági házi karantént rendeltek el, ebből 507-et határátkelőknél. Jelenleg 32 743 emberrel szemben van érvényben ilyen korlátozó intézkedés. Közülük 2440-en vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikáció segítségével ellenőrizzék a karanténszabályok betartását.

A rendőrség emellett 13 712 helyszíni ellenőrzést tartott kedden a hatósági házi karanténban levőknél, és 28 karanténra kötelezettel szemben kellett szabálysértési feljelentést tenni - mondta Gál Kristóf.

Beszámolt arról is, hogy hétfőtől, a szigorított maszkhasználati szabályok hatályba lépésétől a rendőrség sűrűbben ellenőriz és súlyosabb szankciókat szab ki a szabályszegőkre. A kormányhatározat kereskedelmi hatósági jogkörrel is felruházta a rendőrséget, amelynek értelmében akár be is zárathat olyan üzleteket, szórakozóhelyeket, vendéglátóhelyeket, amelyekben nem tartják be a védelmi intézkedéseket.

A rendőrök kedd délután ellenőriztek egy XX. kerületi élelmiszerüzletet, ahol öt alkalmazott az állára húzva viselte a maszkot, és mivel egyszerre több munkaállomáson tapasztalták ezt, a legszigorúbb szankciót alkalmazták és három napra bezáratták a boltot, az alkalmazottakat pedig helyszíni bírsággal sújtották. Előrevetítette: a rendőrség a jövőben is hasonló ellenőrzéseket hajt végre azokon a helyszíneken, ahol a maszkviselés kötelező, és hasonló szabálytalanság esetén hasonló bírságokra számíthatnak a szabályszegők. Hangsúlyozta: a szabályok betartatásában megnőtt a kereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek üzemeltetőinek a felelőssége is.

(MTI)