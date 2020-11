Anyaország, Koronavírus :: 2020. november 10. 15:22 ::

Müller: a járvány lassítása a cél

A fertőzés továbbadásának minimalizálása, az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működtetése és a gyógyulás folyamatának meggyorsítása a célja a döntéshozók által meghozott intézkedéseknek - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta, jelenleg 6153 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban, közülük 461-en vannak lélegeztetőgépen; meghalt újabb 103 beteg, a legfiatalabb 32, a legidősebb 98 éves volt. "Emelkedőek ezek a számok, éppen ezért kell minden intézkedést meghoznunk a járvány lassítása érdekében" - fogalmazott a tisztifőorvos.

Fontosnak nevezte, hogy minél kevesebben szoruljanak kórházi kezelésre, ehhez viszont az kell, hogy a higiénés rendszabályok szigorú betartásával elkerüljük a fertőződést.

"Új eljárásrendet adtak ki a kórházaknak, ami szintén lehetővé teszi az ellátás zavartalanságát, és igazodik az új helyzethez. Így ez már a tizedik változat lesz, amit eljuttatnak az egészségügyi ellátókhoz" - mondta.

Beszélt arról, hogy egymillió favipiravir hatóanyagú gyógyszer érkezett Kínából a hétvégén, és további egymillió érkezik szombaton Japánból is.

Müller Cecília ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a krónikus - elsősorban szív- és érrendszeri, daganatos - betegségben szenvedők védelme elsődleges, ezért arra kérte a háziorvosokat, hogy először a kockázati csoportba tartozó betegiket oltsák be influenza ellen. Ezen védőoltások biztosítása folyamatos, ezen a héten újabb szállítmányt juttatnak el az orvosokhoz - mondta.

A járványügyi adatokat elemezve a szakember jelezte: a 44. hétről a 45. hétre másfélszeresére nőtt a pozitív esetek száma.

A járvány kezdete óta az életkori megoszlás szerint a pozitívként regisztráltak negyede a 40-49 éves korosztályból került ki, 15 százalékuk 65 vagy annál idősebb. A 15 év alattiak aránya továbbra is alacsony (4 százalék), tehát a gyerekek továbbra sem érintetek nagy mértékben a fertőzésben.

Az elmúlt héten a diagnosztizált betegek átlagéletkora nem változott jelentősen, az átlagéletkor 45 év volt, a 44. héten pedig 46 év.

Az azonos korcsoportokat elemezve 100 ezer lakosra a 20-29 évesek között 1540-en betegek, a 30-39 éveseknél 1331-en, a 40-49 éveseknél 1632-en, az 50-59 éveseknél pedig 1473-an fertőzöttek. A 60-79 éveseknél 1589 ember beteg, a 80 éven felülieknél 1408 ember betegedett meg 100 ezer ilyen korú lakosra vetítve. A fertőzöttség az 1-2 éveseknél a legalacsonyabb - tette hozzá.

Területi eloszlásban a 45. héten a regisztrált esetek 22 százaléka budapesti, 15 százaléka Pest megyei és 9 százaléka Győr-Moson-Sopron megyei. Az előző héten Tolna megyében volt a legkevesebb fertőzött 488 esettel.

A megyei adatokat elemezve viszont elmondható, hogy egy hét alatt Győr-Moson-Sopron megyében duplázódott meg az új fertőzöttek száma.

Intenzív volt a terjedés Pest megyében is, ahol 90 százalékkal nőtt a pozitív esetek száma a 44. hétről a 45. hétre. És annak ellenére, hogy Tolna megyében volt a legkevesebb beteg, a növekedés itt is 85 százalékos. Budapesten és Békés megyében is 80 százalékkal emelkedtek a betegszámok. Kevesebb megbetegedést csak Csongrád-Csanád megyében észleltek, itt egy hét alatt negyven esettel kevesebbet regisztráltak. A járvány kezdete óta a fővárosban 28 722, Pest megyében 14 851, Győr-Moson-Sopronban 8048 ember megbetegedését igazolták. Müller Cecília ismertetése szerint 100 ezer lakosra vetítve már nem a fővárosban, hanem Győr-Moson-Sopron megyében van a legtöbb beteg 1174-gyel. A legkevesebb beteg Somogy, Békés és Tolna megyében van - ismertette. Az összes fertőzött 54 százaléka nő, 46 százaléka férfi.

Operatív törzs: hétfőn 144 alkalommal intézkedtek a maszkviselés szabályainak megsértése miatt

A rendőrség hétfőn 144 alkalommal intézkedett a maszkviselés szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt, 146 alkalommal pedig a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes elmondta: hétfőn 24 alkalommal kellett intézkedniük, mert nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot a tömegközlekedési eszközön, kilenc embert figyelmeztettek, öten helyszíni bírságot kaptak és tíz embert feljelentettek a rendőrök. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta 833 személlyel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek a tömegközlekedésben nem, vagy nem megfelelően hordott maszk miatt.

Az üzletekben és közintézményekben a maszkviselés szabályainak be nem tartása miatt hétfőn 113 alkalommal intézkedtek, ebből 41 esetben figyelmeztettek, 45 helyszíni bírságot szabtak ki és 27 embert feljelentettek. A szabályok bevezetése óta 2500 intézkedésre volt emiatt szükség. Hétfőn az átutazási szabályokat megsértők közül 37 kapott helyszíni bírságot, egy embert pedig feljelentettek.

A maszkviselés szabályainak be nem tartása miatt hétfőn a rendőrök két napra bezártak egy edelényi pékséget és egy kazincbarcikai sörözőt.

Kiss Róbert elmondta: az edelényi pékségben az egyik alkalmazott, az üzemeltető és a pékség egyik vásárlója sértette meg a maszkviselés szabályait. Két ember helyszíni bírságot kapott, egyet pedig a rendőrök feljelentettek. A kazincbarcikai sörözőben az üzemeltető, a pultos és öt vendég nem vagy nem megfelelően viselte a maszkot, itt három ember helyszíni bírságot kapott, négyet pedig feljelentettek.

Hétfőn 3941 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 36 078 emberrel szemben van érvényben ilyen korlátozó intézkedés, közülük 3190-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást. A rendőrök hétfőn 15 221 esetben személyesen ellenőrizték a házi karantén szabályainak betartását.

A kijárási korlátozás ellenőrzése során 146 esetben kellett intézkedniük hétfőn, hat esetben figyelmeztettek, 95 esetben helyszíni bírságot szabtak ki és 45 embert feljelentettek.

Az alezredes elmondta: hétfőn szavaz az Országgyűlés a különleges jogrendről szóló törvényjavaslatról, a törvényjavaslat elfogadása esetén még kedden megjelenik a Magyar Közlönyben az új veszélyhelyzeti védelmi intézkedésekről szól kormányrendelet. Közölte: a kormányrendelet általános rendezvényszervezési, rendezvénytartási valamint gyülekezési tilalmat vezet be, valamint 20 és 5 óra között kijárási tilalmat léptet életbe.

A kormányrendelet szabályozza a vendéglátóüzletek, éttermek, szabadidős létesítmények látogatásának tilalmát, a sportrendezvények zártkapussá tételét, a családi és magánrendezvényeken részvétel részletszabályait.

Közölte: a kormányrendelet hatályba lépését követően a részletszabályokról részletes tájékoztatást adnak.

(MTI)