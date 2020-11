Anyaország :: 2020. november 11. 18:27 ::

Mi Hazánk: ne vonjanak el több forrást az önkormányzatoktól!

A koronavírus minden téren rányomta bélyegét az idei évre, így jelentősen befolyásolta az önkormányzatok működését, gazdálkodását is.

A vírus elleni védekezés, megelőzés, a rendkívüli helyzet jelentős terheket rakott az önkormányzatok vállaira, ugyanakkor a bevételeik is megcsappantak a gazdasági visszaesés, az idegenforgalmi kiesések és a gépjárműadó elvonásával. A kormány a vállalkozásokról levenni kívánt terheket részben az önkormányzatokra akarja terhelni a tervezet szerint, hiszen jövő évtől kezdve – az idegenforgalmi adó szüneteltetése mellett – a gépjárműadóhoz hasonlóan a helyi iparűzési adót is elvonja a településektől. Igaz, hogy lehetőségük van a helyhatóságoknak új helyi adók kivetésére, a jelenlegi állapot szerint az ország lakosságának nagy része és a magyar vidék nincs abban az anyagi helyzetben, hogy az önkormányzatok további sarcot szedjenek tőlük. A mostani forráselvonások egyenesen szembe mennek az 1990. évi C., a helyi adókról szóló törvény azon célkitűzésével, mely az önkormányzatok önálló gazdálkodásának kialakítását hivatott lehetővé tenni. A helyi adók nagy részét a legtöbb település önkormányzati feladatok ellátására fordítja, melynek veszélyeztetése az önkormányzatiság felszámolásának első lépése. A Mi Hazánk Mozgalom támogatja a kormány gazdaságélénkítő elképzelését és a vállalkozói szektor tehermentesítését, de állami teherátvállalással, gazdasági mentőcsomaggal, és további munkahelymentő intézkedésekkel, nem pedig a helyi önkormányzatoktól történő nélkülözhetetlen forráselvonásokkal.

A Mi Hazánk Mozgalom elnökségében a két országgyűlési képviselőnk mellett három önkormányzati képviselő és két polgármester is van, így az említett tervezetet felelős ellenzékként nem politikailag, hanem a témára való rálátásunk, tapasztalatunk miatt szakmailag bírálunk. Az önkormányzatiság folyamatosan komoly kihívásokkal szembesül, amelyeket az egyre romló gazdálkodási körülmények is tovább rontanak. A rendkívüli helyzetben a közös áldozatvállalásból az önkormányzatok már kivették tisztességgel a részüket, a beígért plusz forrás helyett viszont további elvonásokra számíthatnak.

Felhívjuk a kormány figyelmét, hogy az érintettek megkérdezése nélkül hozott szakmaiatlan, megalapozatlan, kapkodva meghozott döntések helyett valódi, kidolgozott, átgondolt megoldásokkal próbálja kezelni a kialakult helyzetet anélkül, hogy bárkit is az út szélén hagynának! - írja közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke.