Anyaország, Koronavírus :: 2020. november 19. 16:23 ::

Gulyás: pénteken veszi kezdetét az országos rendszeres tesztelés

Pénteken veszi kezdetét az országos rendszeres koronavírus-tesztelés, elsőként a szociális intézményekben - jelentette be a csütörtöki kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely emlékeztetett: a kormány a múlt heti ülésén döntött arról, hogy az egészségügyi, szociális és nevelési intézményekben dolgozók számára koronavírus-tesztelést rendel el az operatív törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel. A tesztelésen való részvétel önkéntes, arra senkit nem lehet kötelezni - fűzte hozzá.

A miniszter közölte: a tesztelés jövő hétfőtől az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben és az egészségügyi intézményekben is megkezdődik.

Mint elmondta, az egészségügyi és szociális intézmények saját erőforrásaikkal tudják elvégezni a vizsgálatokat, ahol viszont segítségre van szükség, ott a fővárosi és a megyei kormányhivatalok szervezik meg a teszteléseket.

Összesen 15 ezer feladatellátási helyen, 191 ezer ember teszteléséről kell a kormányhivataloknak gondoskodniuk - közölte Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy ezért ezer kétfős csapat lesz, amelynek egyik tagja egy harmad- vagy negyedéves orvostanhallgató.

A csapatoknak naponta átlagosan három helyen kell majd vizsgálatot végezniük ahhoz, hogy egy hét alatt mindenkit leteszteljenek - ismertette a miniszter.

Gulyás Gergely tájékoztatott arról, hogy mintegy 12 millió adag koronavírus elleni oltóanyagot kötött le Magyarország. Kiemelte: a kormány legfontosabb felelőssége, hogy ha van orvosilag ellenőrzött, hatásos vakcina, akkor azt a lehető leghamarabb beszerezzék, ezért mindenkivel tárgyalnak, aki ilyen oltóanyagot Magyarország számára biztosítani tud. Ebben benne vannak az európai uniós szerződések is, és próbálnak az amerikaiakkal, az izraeliekkel, az oroszokkal és a kínaiakkal is tárgyalni, hogy a lehető leggyorsabban legyen vakcina.

Az a kapacitás, amelyből Magyarország rendelni tud a kínai és az orosz vakcinán kívül, mintegy 12 millió adag oltóanyagot jelent, három gyártónál. Ahogy lesz rá lehetőség, megrendelik és kifizetik ezeket. Az összes adag ára több mint 36 milliárd forint - jelezte a miniszter.

Gulyás Gergely kifejtette: az AstraZeneca Oxfordban kifejlesztendő vakcinájából Magyarország 6,5 millió darabot kötött le, ami 3 millió 270 ezer adagnak minősül, mivel két oltásra van szüksége egy embernek. A Janssen Pharmaceutica amerikai vállalkozás harmadik engedélyezési fázisban lévő vakcinájából 4 millió 360 ezer adagot, a Pfizer 94 százalékos hatékonyságúként reklámozott oltóanyagából 4 millió 439 ezer adagot kötöttek le - közölte.

A sajtótájékoztatón Gulyás Gergely köszönetet mondott az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, rendőröknek, katonáknak és a közigazgatásban dolgozóknak a megfeszített munkájukért, amelynek eredménye, hogy bár a fertőzöttek száma rohamosan nő és az elhunytak száma is a tavaszihoz képest rendkívül magas, ha a fertőzöttek számához képest nézzük az elhunytak arányát, akkor az a tavaszihoz képest is javult. Tehát az egészségügyi ellátórendszer képes kezelni azt a megnövekedett esetszámot is, amelyet a koronavírus-fertőzés terjedése okoz - jelentette ki a miniszter.

Gulyás Gergely kérte a napi rendszerességgel Ausztriába járó dolgozókat, hogy fokozottan tartsák be a védekezési szabályokat, mert a fertőzések területi elhelyezkedésénél azt látni, hogy az ország egészében jelen van a fertőzés, de az osztrák határ mentén, ahol a napi ingázások száma rendkívül magas, ott kifejezetten rosszak a fertőzöttségi adatok.

A miniszter közölte azt is, hogy jövő hét szerdán fogja a kormány az eddigi intézkedések hatásait értékelni, és döntenek majd arról, hogy szükség van-e további intézkedésekre vagy sem.

Gulyás Gergely a szerdán történtekkel összefüggésben pontos és adatokon alapuló tájékoztatásra kérte a sajtó képviselőit a vírusügyekben. Mint elmondta, szerdán néhány órára szinte pánik tört ki egy álhír miatt, amely szerint a kormány a jelenlegi intézkedéseket február 8-ig meghosszabbította. Az index.hu és a hvg.hu felelőtlen cikkét, hogy a 30 napra hozott intézkedéseket meghosszabbították volna február 8-ig, nem lehet másnak, csak álhírnek minősíteni - fogalmazott Gulyás Gergely.

Kiemelte: nem fordult még elő, hogy a rendkívüli jogrend időszakában minden fontos döntésről előzetesen ne számoltak volna be. A kormányrendelet szabályozása egyébként teljesen világos: a november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályát főszabály szerint 2021. február 8-ig az Országgyűlés döntése alapján meghosszabbították, ugyanakkor teljesen egyértelmű a rendeletben az az alkalmazási szabály, amely ezeket a rendelkezéseket 2020. december 11-ig rendeli alkalmazni - mutatott rá a miniszter. Hozzátette: nem tudják, hogy meg kell-e majd hosszabbítani ezeket, de a kormány minden esetben tájékoztatja a nyilvánosságot a döntésekről. Gulyás Gergely közölte azt is, hogy a napokban szűrhetőek le először a múlt kedden bevezetett intézkedések tapasztalatai.

Gulyás Gergely a kormányinfón közölte: 580 koronavírusos beteg fekszik intenzív ágyon. A szabad kapacitás mintegy 1700 intenzív ágy, ami szükség esetén bővíthető. Kiemelte: a rákos betegek ellátása nem szenvedhet hátrányt. Kemoterápiás kezelés azért maradhat el, mert fokozott veszélyt jelenthet arra, akinek a koronavírus miatt legyengült a szervezete.

Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha megtelnek a holttestek tárolására szolgáló hűtőtermek, Gulyás Gergely azt mondta: az operatív törzs és a temetkezési szolgáltatók is képesek kezelni a helyzetet.

Több kérdés érkezett arról, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés során várható-e még szigorúbb intézkedés, továbbá a kormány legkésőbb mikor dönt a december 11-ig érvényben lévő szabályokról. Gulyás Gergely kiemelte: a kormány nem tárgyalt további szigorításokról, a jövő szerdai kormányülésen értékelik a járványhelyzetet. Jelenleg úgy vélik, ha mindenki betartja a szabályokat, lassulhat a járvány terjedése, de ha mégis szükséges lenne, a kormány készen áll arra, hogy még szigorúbb intézkedéseket hozzon.

Hangsúlyozta: december 11-éig még kisebb magánszállások sem fogadhatnak vendégeket, ezen nem terveznek enyhíteni. Közölte azt is: a kaszinók azért lehetnek nyitva - azok is csak este 7-ig -, mert ott biztosított a távolságtartás.

Hogy kell-e szigorítani karácsony előtt, Gulyás Gergely azt mondta: "meglátjuk". Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta: az érvényes szabályok szerint a családi rendezvényeken legfeljebb tízen lehetnek. "Két hét kell ahhoz, hogy a jelenlegi intézkedéseknek látszódjanak az eredményei, a kormány annak fényében tud majd a továbbiakról dönteni" - fűzte hozzá.

A veszélyhelyzetben elfogadott alkotmánymódosítás indokoltsága kapcsán Gulyás Gergely kiemelte: a járványügyi helyzet ellenére mindenkinek dolgoznia kell, és az országgyűlési képviselőktől is elvárható, hogy a rendes törvényalkotási rend szerint dolgozzanak. Kérdeztek arról is: várható-e, hogy az általános iskolákban is elrendeljék a digitális oktatást, továbbá tervezik-e a pedagógus pályára készülő hallgatók bevonását, legalább a gyermekfelügyeletbe. Gulyás Gergely azt mondta: azt szeretnék, ha nem kellene az általános iskolákban, különösen az alsó tagozatban is átállni a digitális oktatásra, de szükség esetén ezt is meglépik. Hozzátette: az oktatási kormányzatnak jelenleg az a véleménye, hogy elegendő pedagógus áll rendelkezésre az oktatás biztosítására.

Elmondta, az ingyenes parkolással megkönnyítik a mindennapi munkába járást, mivel így sokan nem tömegközlekedéssel, hanem autóval mennek dolgozni. A többség nem autópályán jár dolgozni, ezért az autópálya-matrica ingyenessé tétele hozzájuk képest "legfeljebb kicsiny csoportnál" jelentene a járványügyi védekezés szempontjából előnyt.

Kitért arra is, hogy a járvány tetőzésére vonatkozó prognózisok különbözőek, de általában decemberre vagy januárra teszik a szakemberek.

Kifejtette: a koronavírus ellen jelenleg 7-8 vakcina van tesztelési fázisban. Azon dolgoznak, hogy Magyarország már az első helyről is tudjon szerezni vakcinát, és oltási terv szerint megkezdődhessen az emberek oltása. Kiemelte: a koronavírus elleni védőoltás ingyenes és önkéntes lesz.

Kérdésre azt mondta: nem tud róla, hogy büntetőeljárás indult volna Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának MSZP-s vezetője ellen rémhírterjesztés miatt. A miniszter megjegyezte: az ellenzék egy olyan képviselőt tart az egészségügyi szakbizottság elnöki posztján, aki a mentődolgozókról és az egészségügyi védekezésben résztvevőkről "hamisított egy rájuk nézve egyértelműen negatív és rágalmazó videót".

Az egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló törvénnyel kapcsolatos vitákról is kérdezték a minisztert. A kirendeléssel kapcsolatos - Gulyás Gergely szavai szerint - álvita lezárult azzal, hogy az orvosi kamara javaslatait el tudják fogadni. Úgy véli, a másodállással összefüggő vita is rendezhető.

Ha történt ilyen, akkor az elfogadhatatlan, és fegyelmi következményei kell, hogy legynek, hogy Covid-betegekkel foglalkozó egészségügyi szakdolgozóknak nem utalták el az 50 százalékos emelést. Leszögezte: ha valaki kirendelés alapján dolgozik az egészségügyben, 50 százalékkal magasabb munkabérre jogosult.

A romániai és ukrajnai helyhatósági választásokra utazó magyarok miatti járványügyi kockázatokra reagálva Gulyás Gergely azt mondta: sokkal többen járnak naponta környező országokba dolgozni, mint ahányan egy alkalommal magyarként egy választáson részt vettek azért, hogy magyar képviselet a döntéshozatalban jelen lehessen.

Azt is közölte: az Ausztriában dolgozó magyarokat nem érintik a napokban életbe lépett osztrák járványügyi szigorítások.

Gulyás Gergely azt mondta: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának van javaslata az iparűzési adó csökkentésére és eltörlésére is, de írásban nem érkezett ilyen a kormányhoz. Ha a kiszállított ételek áfájának csökkentéséhez hasonló döntés születik, "meg fogjuk ismertetni a nyilvánossággal" - tette hozzá.

Kérdésre közölte: az azonos neműek közötti élettársi viszonyról a kormány fenntartotta a 2009-ben a baloldali kormány által elfogadott szabályozást, amely kizárja azt, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadjanak örökbe.

A fővárosi önkormányzattal kapcsolatos felmérésre úgy reagált: a kormány - ahogy az önkormányzati választások óta - továbbra is nyitott a fővárossal való együttműködésre.

(MTI)