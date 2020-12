Anyaország, Koronavírus :: 2020. december 21. 14:32 ::

Müller Cecília: az ország felkészült az oltóanyag beadására

Magyarország felkészült a koronavírus elleni oltóanyag beadására, minden tárgyi feltétel adott a vakcina kezelésére, tárolására - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.

Müller Cecília elmondta: az Európai Gyógyszerügynökség várhatóan engedélyezi és elérhetővé teszi a vakcinát az Európai Unió országainak mai ülésén. Ha ez megtörténik, néhány nap múlva megkezdik az egészségügyi dolgozók oltását.

Az első szállítmányban jelképes, közel 5 000 ember oltására elég mennyiség érkezik, ezt követően még az idén várnak újabb vakcinamennyiséget, a későbbiekben pedig folyamatos beszállítással számolnak - mondta az országos tisztifőorvos.

Az egészségügyi dolgozók, ahogyan mindenki más is, az úgynevezett alkalmazási előirat ismeretében dönthetnek arról, kérik-e a vakcinát. Ez az oltásról szóló információk mellett tartalmazza például az ellenjavallatokat is - húzta alá.

Reményét fejezte ki, hogy az egészségügyi dolgozók élnek a lehetőséggel, "hiszen egy hatékony és biztonságos vakcina fog rendelkezésre állni".

Az oltást három hét után meg kell ismételni, ezt követően körülbelül egy hét múlva alakul ki a teljes védettség a jelenlegi tudás szerint.

Először a Dél-pesti Centrumkórházban, később 25 telephelyen adják be az oltást. Ha az egészségügyi dolgozók igényeit kielégítették, tovább haladnak az oltási tervnek megfelelően. Második körben az idősotthonokban dolgozók és az ott élők kaphatnak a vakcinából, szintén önkéntes alapon. Az idős embereket helyben oltóteamek oltják majd be, nem fogják szállítani őket.

A Dél-Angliában megjelent koronavírus-változatról szólva Müller Cecília kifejtette: Magyarországon virológusok még nem detektálták azt. Annyit tudnak róla, hogy gyorsabban terjed a már ismert koronavírusnál, elsősorban fiatalokat fertőz meg és hatékonyabban terjed. A betegség lefolyása azonban nem súlyosabb a már ismertnél. Szakemberek szerint a mutáns vírusfajtával szemben is hatékony az oltóanyag - közölte Müller Cecília.

Egyetlen vírus esetében sem lehet kizárni, hogy bejusson az országba, de éppen emiatt hozták meg a döntést, hogy hétfő éjféltől, azaz december 22-én 0 órától megtiltják az Egyesült Királyságból érkező személyforgalmú repülőgépek leszállását, beleértve az üzleti célú magánrepülőgépekét is Magyarországon - hangsúlyozta.

Az oltásról szólva a szakember elmondta, nem létezik olyan oltóanyag, amely 100 százalékos védelmet nyújt, a rá adott immunválaszok is különbözőek lehetnek; de minél többen oltatják be magukat, annál inkább védelmet jelent a környezetükben élők számára is. Hatvan százalékos átoltottság elérése után jelentősen lassítható a járvány - húzta alá.

A kormány döntése értelmében december 24-éről 25-ére virradó éjjelre felfüggesztik a kijárási tilalmat. Müller Cecília ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: ez nem jelent lazítást, kérte, hogy az emberek csak lehetőségnek éljék meg az intézkedést, az előírásokat továbbra is mindenki szigorúan tartsa be.

Müller Cecília szólt arról is, hogy néhány napja csökkenést tapasztalnak az új fertőzöttek számában, így valóban plató fázisába érkezhetett a járvány. Emlékeztetett, még mindig 7097 embert ápolnak kórházakban, 517-en vannak lélegeztetőgépen, tehát a járvány még zajlik.

A szomszédos országok is újabb szigorú korlátozásokat hoztak, így arra lehet következtetni, hogy nem a közeljövőben ér véget a járvány - jegyezte meg.

Az elmúlt 24 órában elhunyt 283 beteg között van egy 23 éves fiatal is, akinek több súlyos alapbetegsége volt - közölte.

(MTI)