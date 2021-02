Anyaország, Koronavírus :: 2021. február 4. 10:29 ::

Nyolcpárti nyilatkozat a lezárások mellett Újbudán: a Mi Hazánk nem támogatja

„Közös nyilatkozatban áll ki minden újbudai politikai párt a vakcina mellett” – állítja a Momentum frakcióvezetője, pedig a Mi Hazánk Mozgalom nem támogatta a lezárások jogosságát is bizonygató nyilatkozatot, melyben az a valótlanság áll: „A korlátozások feloldása azonban csak akkor lehetséges, ha minél többen elfogadják a biztonságos és hatékony vakcinákat.”

Ugyanis a korlátozások feloldása nem csak a vakcinákkal való zsarolással lehetséges, az észszerűtlen lezárásokat feltétel nélkül vissza kéne vonni, így a vásárlók összezsúfolását eredményező, 19 órai boltzárat, az esti futások-séták tilalmát, az uszodák-edzőtermek bezárását, megnyitva a könyvtárakat legalább az ügyeletes gyógyszertárakhoz hasonló, ablakos rendszerben, illetve az állatkertek legalább szabadtéri részeit is stb., hogy ne a plázákban és kaszinókban zsúfolódjanak össze a kikapcsolódásra vágyó emberek.

Az önkormányzat honlapján is az a hazugság áll, hogy Újbuda képviselői közös nyilatkozatot tettek, holott a Mi Hazánk képviselője jelezte, hogy nem tudja támogatni a csúsztatást is tartalmazó nyilatkozatot. A magát soron kívül beoltató polgármester és a rekordszámú (csak a Mi Hazánk által meg nem szavazott) alpolgármester közös állásfoglalása, a korlátozások feloldásának tömeges oltottsághoz kötése azért is abszurd, mert ha így halad tovább az oltásbeadás, akkor mire a 40-50 év körüli korosztály kerül sorra, kezdhetik elölről, hiszen eltelik az a hat hónap, melyre állítólag védettséget ad a két beadott oltás.

A Mi Hazánk tiltakozik az oltás lehetőségével nem élők hátrányos megkülönböztetése ellen. Legyen joga mindenkinek dönteni! Aki úgy érzi, hogy rá fertőzésveszélyt jelenthet egy oltást visszautasító honfitársunk, az önmagát beoltathatja. Mindenki dönthessen a maga sorsáról, ne diszkriminálják a másként gondolkozókat! - követeli közleményében Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke.