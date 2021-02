Anyaország :: 2021. február 7. 12:47 ::

Szájer nem címzetes egyetemi tanár többé

Szájer József már nem szerepel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) címzetes egyetemi tanárjai között, írja az Mfor nyomán a Telex.

A Fidesz alapítója és 2004 óta európai parlamenti képviselője tavaly november végén vett részt egy brüsszeli szexorgián, ami után lemondott EP-mandátumáról és a pártjából is kilépett. Szájer ezen kívül több címétől is kénytelen volt megválni, de a címzetes egyetemi tanári kinevezése a botrány kitörése után is megmaradt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Az NKE korábban azzal indokolta, hogy Szájer idáig megtarthatta a titulusát, hogy a cím odaítéléséről döntő egyetemi szenátus a járványhelyzet miatt csak online üléseket tart, márpedig „személyi kérdésekben ilyenkor nem hozhatnak döntést, így a legközelebbi ülés napirendjére sem kerülhet a kérdés”. Így Szájer neve még hónapokig szerepelt az egyetem címzetes egyetemi tanárai között.

A friss listán azonban már nincs rajta Szájer neve, aki ezek alapján már nem címzetes egyetemi tanára az NKE-nek. Vagyis a szenátus mégis vissza tudta vonni a kinevezését, annak ellenére is, hogy a járványhelyzet még tart. Az Mfor cikke szerint kérdéses, hogy milyen formában került sor arra a testületi ülésre, ahol ezt a döntést meghozták. Az egyetem honlapján elérhető a szenátus januári ülésének napirendje, a listában azonban nincs olyan napirendi pont, ami Szájerről szólt volna.