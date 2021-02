Anyaország :: 2021. február 9. 08:37 ::

Az MSZP elnökének is jól jött a csok, pedig van mit a tejbe aprítania

A kormány otthonteremtési programját kritizálta, mégis felvette a csokot az MSZP elnöke. Tóth Bertalan legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint saját erdővel, hétvégi házzal és egy pécsi ingatlannal is büszkélkedhet, írja a HírTV.

Bangóné Borbély Ildikó 2016-ban a családi otthonteremtési kedvezményt kritizálta. A szocialista képviselő szerint a csok csak a gazdagoknak elérhető. Később a kamuvideójáról és a kamustatisztikáról elhíresült Korózs Lajos is a csokot támadta. A szocialista politikus azt mondta, a támogatás arra jó, hogy a gazdagok minél több lakást tudjanak venni.

Tóth Bertalan karácsonykor saját közösségi oldalán kesergett arról, hogy szerinte a kormány nem segít az embereknek. Azonban legfrissebb vagyonbevallásából kiderült, a szocialisták vezetőjeként ő felvette a 10 milliós támogatást.

Párttársai nem akarták kommentálni elnökük csok-igénylését.

Tóth Bertalan egyébként meglepően vagyonos ember a 2020-as nyilatkozata alapján. Egy pécsi lakóház tulajdonosa felerészben, de emellett bevallott még egy erdőt, hétvégi házat és több pécsi ingatlant is. Az is kiderült a nyilatkozatából, hogy 2020-ban felerészben vett egy 154 négyzetméteres pécsi családi házat. Továbbá egy 3 millió forintos és egy 72 600 eurós életbiztosítása is gazdagítja.