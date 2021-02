Anyaország, Koronavírus :: 2021. február 10. 14:51 ::

Müller Cecília szerint továbbra is "túl korai lenne a szabályok enyhítése"

A járványügyi adatok alapján túl korai lenne a szabályok enyhítése - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hozzátette: több városban - így Kecskeméten és Miskolcon is - "foglalkoznak a gondolattal", hogy enyhítenek az elrendelt higiénés szabályokon. Mint mondta, a város vezetésének hatásköre van a higiénés szabályok elrendelésére és az azokon történő enyhítésre is, "de ez a hatáskör rendkívüli felelősséggel is jár".

Az országos tisztifőorvos azt mondta: a járványügyi adatok alapján mindenkit körültekintésre és maximális óvatosságra int, kiemelve, hogy több ország példája is mutatja, "a korai nyitás sok veszélyt rejt magában".

Ismertetése szerint a járványgörbe tíz napja nem csökken, a második hullám lefelé tartó szakasza megtorpant, a számítások szerint várhatóan a ragályosabb vírusmutáció miatt ismét emelkedő tendencia jöhet.

A napi adatokat ismertetve elmondta: kedden 1279-cel emelkedett a fertőzöttek száma, és 98-an haltak meg. Kórházban 3747 embert ápolnak, közülük 296-an vannak lélegeztetőgépen. Bár az aktív esetek száma napról napra mérséklődik, a kórházban ápoltak száma nem csökken jelentősen - hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a járványügyi helyzetet a védőoltások nagyszámú és rövid idő alatt történő beadásával lehet befolyásolni, fontos, hogy növekedjen a beoltottak száma. Közölte: eddig 292 627-en kapták meg az első védőoltását, és 113 570-en már a másodikat is.

Tájékoztatása szerint kedden kiszállították a kormányhivatalokba a Pfizer-vakcinát, amely onnan a háziorvosi körzetekbe is eljut, továbbá az AstraZeneca-vakcinával is elkezdhetik a háziorvosok a 18-59 éves krónikus betegek oltását. A Szputnyik vakcinával egyelőre a budapesti oltópontokon praxisonként öt-öt ember beoltására nyílik lehetőség - tette hozzá.

Az országos tisztifőorvos köszönetet mondott a háziorvosok aktivitásáért, számítanak rájuk, mivel fontos szerepük van a megelőzésben - mondta.

Elmondta: kedden Pfizer-oltóanyag érkezett Magyarországra, csütörtökre 45 600 adag AstraZeneca-vakcinát, illetve csütörtök-péntekre 21 600 adag Moderna-vakcinát várnak. Müller Cecília hangsúlyozta: már folyamatosan érkeznek az oltóanyagok, de még mindig nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű. Jelenleg a célcsoportokat próbálják minél gyorsabban immunizálni - mondta.

Arról is beszámolt: országos átlagban - kiemelten Budapest északi és déli területein, Győrben és Miskolcon - ismét emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége, és csak Békéscsabán, valamint Kecskeméten csökken.

Müller Cecília közölte: azoknak, akik mindkét adag védőoltást megkapták, és a beadásukat követően eltelt a vakcina leiratában megszabott idő, már nem kell karanténba vonulniuk, ha egy beteg környezetében kontaktszemélynek minősülnek.

Az országos tisztifőorvos azt is elmondta, hogy benyújtotta engedélyezésre a Szputnyik vakcinát az Európai Gyógyszerügynökséghez az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap. Reményei szerint az oltóanyag gyorsan megkapja az engedélyt, hiszen a magyar vizsgálatokon látták, hogy "minden paraméter vonatkozásában megfelel a biztonságos és hatásos vakcina követelményeinek".

Kérdésre válaszolva Müller Cecília kiemelte: jelenleg nincs influenzajárvány Magyarországon, mindössze egy B típusú influenzatörzset tudtak kimutatni, ám a fertőzések száma messze a járványos küszöbérték alatt van. Ennek okát abban látja, hogy a higiénés szabályok betartásával nemcsak a koronavírus, hanem az összes cseppfertőzéssel terjedő betegség ellen védekeznek.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy egy társasházban karanténban levő ember nem jelent veszélyt a többi lakóra, hiszen nem hagyhatja el a lakását, így nem tudja a közös tereken átadni a fertőzést. Azt mondta, reméli, hogy márciusban lesz már olyan nagy mennyiségben vakcina az országban, hogy mindenkinek - a nem krónikus betegeknek és a fiataloknak is - elérhetővé válhat az oltás.

Az autoimmun vagy daganatos betegeket, mivel magas kockázati csoportba tartoznak, Müller Cecília szerint javasolt oltani, de náluk egyénenként dönti el a kezelőorvos, hogy állapotuk alapján olthatók-e, és melyik vakcinával.

