2021. április 19. 08:15

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint sikerült megtartani a munkahelyeket

A veszélyhelyzeti intézkedések feloldása és a szezonális ágazatok termelésének újraindulása az álláskeresők jelentős részét felszívhatja - vélekedett Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a Világgazdaságnak adott interjúban hétfőn.

Hozzátette, hogy akik nem tudnak a versenyszférában elhelyezkedni, azok a közfoglalkoztatás keretében dolgozhatnak.

Jó jelnek nevezte, hogy a tavalyi visszaesés után ismét több mint 4,5 millió magyar embernek van munkája, és emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi ismert, 4,5 százalékos munkanélküliségi ráta az egyik legalacsonyabb Európában.

Egyértelműen sikeresnek nevezte a bértámogatási programot, amellyel sikerült megtartani a munkahelyeket. A munkáltatók eddig mintegy 166 ezer munkavállaló támogatását kérelmezték, a megítélt támogatások 99 százalékát, mintegy 70 milliárd forintot már ki is fizették - mondta. Hozzáfűzte, hogy az igénylők 48 százaléka a vendéglátásban, 12 százaléka a szállodai szolgáltatásban kapott támogatást, három-három százalékkal részesedett az italszolgáltatás és a fizikai közérzet javítása, és 2,4 százalék jutott a ruházati kiskereskedelemre, ez az öt terület adja az összes kérelmező több mint kétharmadát.

Az államtitkár rámutatott, hogy a KSH legutóbbi felmérése szerint a versenyszféra vállalkozásainál az egy évvel korábbihoz képest nem csökkent a foglalkoztatás. Elmondta azt is, hogy negyvenezerrel csökkent a külföldön foglalkoztatott magyarok száma, akik közül egyre többen keresnek Magyarországon munkát.

A teljes foglalkoztatás továbbra is kiemelt kormányzati cél - húzta alá. Ennek eléréséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac peremére szorult csoportok, így az inaktívak helyzetének javítása is, ezt szolgálhatják az új munkavállaló felvételéhez nyújtott bértámogatások, a vállalkozóvá válást segítő, a mobilitási és a képzési támogatások is. A közfoglalkoztatottak egy része is átvezethető az elsődleges munkaerőpiacra, ezt segíti a most indult program, amely havi több tízezer forinttal támogatja a versenyszférában elhelyezkedőket.

Bodó Sándor közölte, hogy a következő években a képzéshez, átképzéshez, célzott kompetenciafejlesztéshez nyújtott támogatásokkal, a munkahely­ vagy szakmaváltás segítésével kívánja a kormány támogatni a cégeket és a munkavállalókat.

(MTI)