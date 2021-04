50 millió kilóval hízott a magyar lakosság a járvány ideje alatt nagyjából, ami brutális. Amikor a Fidesz és a balliberálisok is csak lezárásokat követelnek, senki nem beszél arról, hogy milyen egészségromboló hatásuk van ezeknek is, nem beszélve az elhalasztott egészségügyi beavatkozásokról vagy szűrővizsgálatokról.

Ezért is hangoztatta kezdettől fogva a Mi Hazánk, hogy észszerűtlen a sportolási lehetőségeket ilyen mértékben szűkíteni, hiszen az elhízás még a koronavírusos megbetegedés lefolyását is súlyosbítja, nem beszélve az egyéb káros hatásairól, amit ki tudja, mennyi ideig fog nyögni a lakosság, az egészségügy és az államkassza.

Így is Európa legelhízottabb nemzete voltunk, így kiszolgáltatottabb a lakosság egy ilyen járványnak is. Sokkal hasznosabb lett volna, ha megragadjuk az alkalmat, és az egészségtudatos életmód fontosságára hívjuk fel a lakosság figyelmét, aminek része a rendszeres mozgás is - mutat rá közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.