Hazahozná a külföldi megszállásokban növekvő számban részt vevő honvédeket a Mi Hazánk

Az 1000-ről 1200 főnyire növelt külföldi honvédeket hazahozná a Mi Hazánk Mozgalom, és idegen érdekek helyett a magyar szempontokat helyezné előtérbe a hadseregfejlesztés során is, az afganisztáni és hasonló megszállásokra költött százmilliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítva honvédjeinknek – mondta el sajtótájékoztatóján Novák Előd, a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetjének elnöke.

Az önkéntes tartalékos honvéd főtörzsőrmesterként is szolgáló Novák Előd hozzátette: hazánk terrorfenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen megszállásokban vesznek részt. Az afganisztáni és iraki katonai jelenlétünk helyett inkább a magyar határon kell az afgánokkal és irakiakkal szemben felsorakozniuk a magyar honvédeknek. A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, mely az 1848-as márciusi ifjak követelését ma is vallja: „magyar katonáinkat ne vigyék külföldre! Követeljük az iraki megszállásban való részvételünk befejezését is, miután az ottani parlament hiába hozott döntést a külföldi csapatok hazaküldéséről, a magyar kormány sajnos azt közölte: ott maradnak a magyar "honvédek" – hívta fel a figyelmet a politikus.



A Magyar Honvédség afganisztáni fellépése helyett a cigánybűnözők hazai megfékezésére is juthatott volna fegyveres erő

A NATO-tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk is csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban vettünk részt, hadiipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza védelme helyett. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező, moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes Honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikája – szögezte le Novák Előd.

Húsz év után kudarcosan érhet véget az USA eddigi leghosszabb háborúja: Afganisztánban 2200 amerikai katona halt meg, 20 ezer megsebesült, és körülbelül 2000 milliárd dollárjába került az országnak. Nem sikerült békét teremteni, az ünnepélyesen átadott intézményeket gyorsan szétlopják, elhordják, ezekről persze már nem szólnak a hírek, de magyar katonák elbeszéléseiből tudom – árulta el Novák, hozzátéve: a korrupció a magyarországit is felülmúlja, és Afganisztán továbbra is az egyik legnagyobb drogtermelő és -exportáló ország. Működésképtelen az állam, az afgán kormányerők pedig már most is sorra adják fel állásaikat. Az USA nem teljesíti a tálibokkal tavaly kötött dohai megállapodásban rögzített kivonulás 2021. május 1-jei határidejét, így újabb harcok várhatók. Ehhez már nem asszisztálhat Magyarország, ezért a magyar honvédek május 1. előtti hazahozatalát követeli a Mi Hazánk Mozgalom.

Afganisztánban a magyar katonák most német parancsnokság alatt szolgálnak, azonban Németország is maradna legalább július 4-éig. Az afganisztáni háború a német hadsereg történetének eddigi legdrágább bevetése, és itt az ideje a magyar kormánynak is elszámolnia az elképesztő költségekkel, miután az elmúlt évtizedekben hazánknak is az afganisztáni volt a legjelentősebb külföldi katonai akciója (volt, hogy egyszerre több mint ötszáz honvéd szolgált ott), ezért a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési írásbeli kérdést nyújt be a honvédelmi miniszterhez. Elfogadhatatlan az is, hogy Magyarország 2024-ig fenntartja az afgán katonaság évi ötszázezer dolláros támogatását. Azt sem hagyhatjuk szó nélkül, az afrikai Szahara déli részén, Maliban megduplázzák a magyar honvédek létszámát.



Magyar honvéd Franciaország gyarmatán, Maliban

Az itthoni határokat kell inkább megerősíteni, itthon kell tisztességesebb javadalmazást biztosítani katonáinknak! – zárta sajtótájékoztatóját Novák Előd.

(Kuruc.info)