Anyaország, Koronavírus :: 2021. április 29. 16:50 ::

Országos tisztifőorvos: újra látogathatók az idősotthonok

Csütörtöktől azonnali hatállyal visszavonja a szakosított szociális intézményekben, idősotthonokban egy éve elrendelt látogatási tilalmat - jelentette be az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.

Müller Cecília kifejtette, csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők élhetnek ismét a látogatás lehetőségével, az ilyen személy magával viheti a találkozóra a 18 évnél fiatalabb gyermeket is.

A korábban ajánlott kapcsolattartási lehetőségeket az intézményeknek továbbra is biztosítaniuk kell; akik nem kérték még az oltást, azokkal élhetnek csak.

Megszűnik az intézményelhagyási tilalom is a védettségi kártyával rendelkezők számára. Amennyiben valaki nem rendelkezik azzal, és 72 óránál hosszabb időre elhagyja az otthont, csak negatív antigén gyorsteszt elvégzését követően térhet vissza - közölte.

Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy a védettségi kártyával nem rendelkezőknek az egyéb kapcsolattartási lehetőségeket a bent lakók és a családtagjaik között az intézményeknek - a korábbi szabályok szerint - továbbra is biztosítaniuk kell. Egyben jelezte: a szociális és bentlakásos intézményekben lakók és dolgozók továbbra is igényelhetik a védőoltást.

Megerősítette, hogy szigorú szabályok mentén újraindulnak a megelőzést szolgáló, népegészségügyi célú, szervezett szűrővizsgálatok, és jövő héttől egynapos sebészeti ellátásokat is végezhetnek az egészségügyi intézmények. Utóbbiakhoz előzetes időpontfoglalásra van szükséges - tette hozzá.

Vakcinabőség van, van elég vakcina Magyarországon - jelentette ki az országos tisztifőorvos, hozzátéve: most már kizárólag az embereken múlik, hogy élnek-e a védőoltás lehetőségével.

Az oltásra továbbra is regisztrálni kell, és ezzel együtt elérhető az időpontfoglalási lehetőség is, ami - véleménye szerint - sikeres. Jelezte, hogy az AstraZeneca vakcinájára is megnyílt az időpontfoglalási lehetőség. Kiemelte, a védőoltások felvételének növekedésével egyértelműen javultak a járványügyi adatok. Magyarországon a lakosság 39 százaléka kapott már legalább egy oltást.

Az oltóanyagok folyamatosan érkeznek, csütörtökön 400 ezer adag Sinopharm- és 44 400 Moderna-vakcina érkezik, utóbbit jellemzően a második körös oltásra használják majd fel - ismertette.

Felhívta a figyelmet, hogy a teljes védettséghez az egyes oltóanyagok mindkét adagját be kell adni.

A járványügyi adatokról szólva Müller Cecília azt mondta, hogy 250 ezer alá csökkent az aktív fertőzöttek száma és 500 ezer fölé a gyógyultaké.

Az elmúlt napon 2584 új fertőzöttet regisztráltak, és "folyamatosan, tendenciózusan" csökken a kórházban ápoltak száma. Kórházban 5554 embert ápolnak, közülük 664-en szorulnak lélegeztetőgépre.

(MTI)