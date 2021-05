Anyaország, Koronavírus :: 2021. május 14. 08:59 ::

Orbán kimondta a bűvös számot: ha meglesz a hatmillió beoltott, kevesebb helyre kellhet védettségi, de csak akkor

A kijárási tilalmat és a nagyobb rendezvényeket érintően jelenthet majd be enyhítéseket Orbán Viktor, amikor elérjük az 5 millió beoltottat. A miniszterelnök legalábbis erre utalt a Kossuth Rádiónak adott szokásos péntek reggeli interjújában. Beszélt arról is, hogy amint a 18 év alattiak oltása befejeződik, hetente nagyjából 150 ezer Pfizer áll majd rendelkezésre a felnőtteknek.

A kormányfő a beszélgetés elején a hazai áltotottság helyzetét érintő kérdésre választolva elmondta: „jól álljuk a versenyt, de ez egy speciális verseny” – tette hozzá. Mint fogalmazott: „ez a verseny a magyar emberek életéért szól.”

Miközben az oltásban elsők vagyunk, vannak veszteségeink, ezeket fel kell dolgoznunk – fogalmazott a kormányfő.



Orbán egy korábbi péntek reggel (fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)

Csomó érdekes dolgot mondott – így idézte fel a csütörtökön Karikó Katalinnal zajlott találkozását Orbán Viktor. A miniszterelnök a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában ezúttal határozottan méltatta a professzort, mint mondta, a ma élők között ő a legismertebb magyar, és mindent tud a vírusról. Ezért a kormányfő – szavai szerint – biztonságban is érzi magát. – Van egy magyar ember, aki ha bármi baj van, elérhető, és tud nekünk tanácsot adni, hogy mit tegyünk – mondta.

Habár Orbán Viktor szerint annak kapcsán nem mondott konkrétumot Karikó Katalin, hogy milyen átoltottság szükséges a járvány legyűréséhez, de azt biztosan állította a professzor, hogy az ő kutatócsoportja által kifejlesztett módszer alkalmassá teszi az emberiséget újabb mutánsokra választ adni.

Leszerepelt baloldal

Az ellenzék is szóba került az interjúban a vakcinák kapcsán. – A magyar baloldal járványügyben csúfosan leszerepelt, túlságosan messzire mentek, nem segítettek, hanem csak ártottak – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a bajban nem lehet rájuk számítani.

„Több mint hiba volt kamuvideókat gyártani, és lebeszélni az embereket az oltásról. A bajban nem lehet számítani a baloldalra” – összegezte a miniszterelnök. A védekezés pedig nemzeti ügy, ebben nem részt venni, és kamuvideókat gyártani, valamint bizalmatlanságot kelteni a vakcinák ellen, több mint hiba – jelentette ki Orbán Viktor.

Heti 150 ezer Pfizer-vakcinát kaphatnak a 18 év fölöttiek

Kitért arra is a kormányfő, hogy a nyugat-európai országok egy, inkább talán két hónappal mögöttünk vannak: nálunk már a 16-18 éveseket oltják, míg máshol az időseket. Az – szavai szerint – a miniszterelnököt is meglepte, hogy eljutottunk odáig, hogy választani lehet a vakcinák között.

Mint kiderült, még 944 ezer olyan regisztrált van, aki egyelőre nem oltatta be magát, vélhetően Pfizerre várnak. A miniszterelnök beszámolója szerint hetente nagyjából 330 ezer Pfizer érkezik, ebből 180-185 ezret adnak be második dózisként, így – ha befejeződik a 18 év alattiak oltása – heti 150 ezer fog rendelkezésre állni belőle.

Zsákban vannak a harmadik dózisok is

Magyarország az az ország, amely legkorábban térhet vissza a normális élethez, de ez nem jelenti, hogy a járvány megszűnt volna – fogalmazott Orbán Viktor, megismételve, hogy ötmillió beoltottnál lesz lehetőség újabb enyhítésre. Jelenleg 4 483 598 ember kapta meg a vakcinát, és úgy tűnik, hogy még májusban elérjük az ötmilliós számot. Akkor a kormányfő be fog jelenteni újabb feloldásokat, amik az esküvőkre, nagyobb rendezvényekre, kijárási tilalomra vonatkoznak. Ami viszont már most biztos, hogy a tömegrendezvényekhez augusztusig biztosan kell majd védettségi igazolvány.

A miniszterelnök szerint az a kérdés, hogy lesz-e hatmillió beoltott, utána lehet majd csökkenteni a védettségi igazolvánnyal látogatható helyek számából.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy egyes feltételezések szerint szükség lesz majd harmadik oltásra is, a kormány pedig úgy intézte, hogy ez már „zsákban van”. „Mindenki biztos lehet abban, hogyha esetleg kell harmadik oltás, az is elérhető lesz a magyaroknak” – közölte Orbán Viktor, hozzátéve: hétfőtől már a világ bármely pontján élő magyar állampolgár regisztrálhat, és Magyarországon meg is kaphatja az oltását.

A neki kedvező számokat nézi, és azok kedveznek

Orbán Viktor azt is mondta, hogy Magyarországon már annyian dolgoznak, mint dolgoztak a válság előtt. Habár a foglalkoztatásról több statisztika van, ő azt a számot nézi, hogy éppen mennyien dolgoznak. (Azt, hogy egy esetleg már csak részmunkaidőben vagy megromlott munkafeltételekkel, tehát nem... – a szerk.) Azt – szavai szerint – hogy mennyi ember regisztrálta magát munkanélküliként, most figyelmen kívül hagyja. Ahhoz, hogy az emberek dolgozni tudjanak, egészségesnek kell lennie, ezért hálával tartozunk az egészségügyi szakembereknek.

Ennek mentén a jövő évi büdzséről a miniszterelnök úgy beszélt, hogy „jó kis költségvetés”, meg kell emelni a kalapot Varga Mihály pénzügyminiszter előtt. Lehetőség lesz a 13 havi nyugdíj második hetének kifizetésére, lesz nyugdíjprémium, a 25 év alattiak pedig adómentességet kapnak. – Ez a költségvetés alkalmas arra, hogy Magyarország európai összehasonlításban is kiemelkedő növekedési pályára álljon, erősebben jöhetünk ki a válságból, mint ahogyan belementünk – fogalmazott.

Már 2080-nál is tovább tervez

A családok nemzetközi napja kapcsán Orbán Viktor felidézte a korábbi iránytűjüket: nincs értelme a jövőt tervezni, ha nincsenek gyerekek. – Kinek tervezzük a jövőt, a migránsoknak vagy a bevándorlókat vagy kinek – tette fel a kérdést. Mindennek akkor van értelme ugyanis, ha vannak gyermekeink. A magyar fiatalok ugyanakkor több gyermeket terveznek, mint amennyit vállalnak. Ám nem arról van szó, hogy szerintük a család ne lenne jó, „mi normálisan gondolkodunk, talán szabad így is fogalmaznom”. A több gyermek vállalásához megfelelő gazdaság- és családpolitikára van szükség, elindultunk ezen az úton. A fordulópont a miniszterelnök szerint akkor lesz, ha azt lehet mondani: aki gyermeket vállal, anyagilag is jobban jár. Érzelmileg természetesen jobban jár, a szív felemelkedik, ha az embernek megszületik a gyermeke. A férfiak életében a legfontosabb pillanat, ha megszületik az első gyermekük, mert addig csak a saját és felesége élethosszáig tervez az ember. – Én is megélhetek 80-90 évet, 2050-ben lesz, amikor én az élet végéhez élek és kifelé megyek belőle optimista számítás szerint, de a gyermekem még legalább 30 évvel túl fog élni – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy nem 2050-ig, hanem 2080-ig kell gondolkodnia Magyarországról. Unokákkal pedig erre rájön még 30 év. Még mindig nem lehet azt mondani, hogy aki gyermeket vállal, az a havi költségvetését tekintve is jobban jár, tehát növelni kell a családtámogatásokat.

(Kuruc.info - Magyar Hang - Mandiner nyomán)