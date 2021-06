Anyaország :: 2021. június 25. 16:21 ::

"Kivert kutya": Gyurcsányékkal összefekvést tervez a kutyapárt, boldog-boldogtalan hozzáférhet a "passzivisták" adataihoz - íme a tagnyilvántartásuk

Az alábbi levél landolt portálunk és a címzettek listája alapján számos más híroldal postafiókjában, az aláírás szerint egy "kivert kutyától":

Láthatjátok végre Ti is, milyen viccesek ezek a kutyapártosok: a passzivisták, pártoló tagok adatait szétküldheti bárki a nagyvilágba (még az is benne van, ki tartozik tagdíjjal), nem izgatja őket. Régen még hittem bennük, de most már átvette az irányítást a pénz, és a vezetőség körében már alap, hogy ha el is tudnak indulni a választáson, akkor is Gyurcsányékkal állnak össze, tőle remélik az aláírásokat is a listához, mert saját erőből már nem megy, ez látszik az alábbi linken elérhető nyilvántartásokból is. Átverik a hozzám hasonló pártoló tagokat: külön indulást mondanak, de már rég le van beszélve minden.



Sajnos ez is csak vicc...

Azzal kezdődött az egész, hogy a hatalmát antidemokratikus módon bebetonozó Fidesz elég rendesen hazavágta a kutyákat azzal, hogy 2022-ben már 71 jelölt kell az országos listához. A korábbi 27-es limit tuti volt, többet nem is akartunk, hogy ne miattunk maradjon Orbán, ez sima lett volna, nem is erőlködtünk, hogy több legyen, mert ugye minek... 2018-ban is 39 jelöltünk volt, és most is csak ennyi a leokézott, ld. az alábbi táblázatban, tehát nulla előrelépés három év alatt, és már nyolc hónap sincs az aláírásgyűjtésig. Ráadásul olyan hely, ahova egyáltalán tudunk akármilyen nevet írni, csak 57 van... 2018-ban is 11 választókerületünk összeomlott, nem gyűlt össze, most is ez lesz kb., nem reális tehát az országos lista sajnos. 500 tag sincs, abból is egy csomóan nem csinálnak semmit, csak lájkolnak, így esélytelen a választási indulásunk.

(a Kutyapárt elnökének élettársa, a párt társelnöke, aki a szivárványos BLM-szobrot kezdeményezte a IX. kerületben - a szerk. megj.) , akkor lett nyilvánvaló, hogy ha el akarnak egyáltalán indulni, össze kell játszaniuk Gyurcsányékkal a választások előtt is (az már eddig is kész tény volt, hogy ha bejutnának, utána megszavazzák miniszterelnöknek Karácsonyt vagy Dobrevet is, akárkit). Saját maguknak kérnek majd homokozónak valamilyen minisztériumot a vezetők, de ennyi. De ha nem jutnak be, az se gond: lóvé lesz egy 2-3%-os eredmény után is. És itt lett hányingerem. Mikor ezzel kb. három hónapja szembesültek Suziék, akkor lett nyilvánvaló, hogy ha el akarnak egyáltalán indulni, össze kell játszaniuk Gyurcsányékkal a választások előtt is (az már eddig is kész tény volt, hogy ha bejutnának, utána megszavazzák miniszterelnöknek Karácsonyt vagy Dobrevet is, akárkit). Saját maguknak kérnek majd homokozónak valamilyen minisztériumot a vezetők, de ennyi. De ha nem jutnak be, az se gond: lóvé lesz egy 2-3%-os eredmény után is. És itt lett hányingerem.



A pártot vezető két ballib drogos

Többször próbáltam felhívni a vezetőség figyelmét arra is, hogy felelőtlenség ilyen könnyelműen kezelni a jelentkezők adatait és minden nyilvántartást, de mindenki leszarta. Még én, aki lazán kötődtem csak hozzájuk, simán meg tudtam szerezni ezeket a táblázatokat, nyilván már rég megvannak a Fidesznek meg Gyurcsányéknak is. Ha valaki jelentkezik, azt fűnek-fának simán elküldik, ez elég inkorrekt velünk szemben is, hogy így megjelenhetünk:

Kiábrándító volt, komolyan, hogy azt hittem, hogy ezek tényleg mások, jófejek, tényleg valami újat hoznak, erre tessék... Ugyanez a pénzzel is: azt kell a táblázatba külön beírni, ha valaki nem fizus, nem azt, ha fizus? Ez mi? És állandóan ez a téma, ezen megy a veszekedés a központban, ki mennyit miért mikor hogyan... Nem ezért jöttem ide. Ilyen képmutató bandát még életemben nem láttam. Tényleg undorító a politika. Szavazni sem megyek el, inkább irány Nyugat!

