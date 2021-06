Anyaország :: 2021. június 30. 11:10 ::

"Szükséged van-e a nagy fa...omra?" - Elítélték a HÉV-ről leszálló középkorú nő támadóját

Gyorsított eljárásban szerda reggel már bíróság elé is állították azt a 25 éves fiatalembert, aki a múlt pénteken brutálisan rátámadt egy, a HÉV-ről leszálló középkorú nőre Kerepesnél. Sz. Sándor Gergőt négy év börtönre ítélték, írja a Blikk.

A vád szerint Sz. Sándor Gergő múlt pénteken délután hat óra előtt nem sokkal részegen, gyalogosan kezdte követni Kerepesen, a Szilasliget HÉV-megállóban a járműről leszálló, a földes úton gyalogosan közlekedő 55 éves nőt, azért, hogy vele szexuális kapcsolatot létesítsen.

Amikor a nő megállt, az ösvényről oldalra lépett és hátrafordult, hogy elengedje a mögötte gyalogosan, gyors léptekkel közlekedő vádlottat, utóbbi hirtelen a két kezével a vállainál erőteljesen meglökte az asszonyt, aki ennek hatására hanyatt esett a földre. Sándor a hátán fekvő sértettre feküdt, majd közölte vele: „Szükséged van-e a nagy fa...omra, mert akkor jól megd..lak?!”

A vádlott, annak ellenére, hogy a nő tiltakozott, hogy hagyja békén, nem engedte el, és miközben rajta feküdt, a ruházatán keresztül megfogta a saját nemi szervét. A nőnek sikerült a rajta fekvő férfit lelöknie magáról és felállnia, közben továbbra is kérte, hogy hagyja békén, illetve azt is mondta neki, hogy menstruál. A támadó közölte vele, hogy ez nem érdekli, akkor is szexuális kapcsolatot létesít vele. Ezután a nőt hátulról meglökte a lapockája tájékán, amitől az térdelő helyzetben újra földre esett. A nő ekkor elérte a földön lévő táskáját, amivel megütötte a férfi lábát, miközben segítségért kiabált. A férfi végül megijedt és futva elmenekült.

A nő a tarkóján, a jobb könyökén, valamint mindkét térdén felületes, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A vékony testalkatú támadót – akit vasárnap sikerült elfogni – két rendőr vezette a Gödöllői Járásbíróságra. A fiatalember mindent elismert, de hozzátette, nem emlékszik pontosan a részletekre. Az utolsó szó jogán a sajnálatát fejezte ki. Végül négy év börtönre ítélték, de az ügyészség és a férfi védője is fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.